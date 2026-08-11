WeCook lance une collaboration d'un mois avec le chef Chuck Hughes

Quatre repas exclusifs inspirés du chef montréalais pour la rentrée

MONTRÉAL, le 11 août 2026 /CNW/ -- WeCook, l'un des leaders canadiens en matière de repas prêts-à-manger, est fier d'annoncer une collaboration culinaire de quatre semaines avec le réputé chef montréalais Chuck Hughes. Lancée à l'occasion de la rentrée, cette collaboration met en vedette quatre repas exclusifs imaginés par le chef, inspirés de ses saveurs emblématiques et de sa cuisine à la fois généreuse et accessible.

Le chef Chuck Hughes et le chef exécutif de WeCook, Gabriel Drapeau

Chef et copropriétaire du restaurant Garde Manger dans le Vieux-Montréal, Chuck Hughes est devenu le premier chef québécois, ainsi que le plus jeune Canadien, à remporter Iron Chef America en battant Bobby Flay. Il a ensuite conquis un public international grâce à son émission Chuck's Day Off. Plus récemment, son livre Chuck's Home Cooking a été finaliste aux Prix Taste Canada 2025 et figure parmi les 100 meilleurs livres de 2024 selon The Globe and Mail. En parallèle de ses restaurants et de sa carrière à la télévision, Chuck Hughes a développé une gamme de produits alimentaires reconnue, qui permet aux Canadiens de retrouver son approche gourmande et conviviale directement à la maison.

Pour cette collaboration, Chuck Hughes a travaillé aux côtés du chef exécutif de WeCook, Gabriel Drapeau, afin de créer quatre repas mettant en valeur plusieurs produits de sa collection, dont son antipasto doux, sa tartinade aux poivrons rouges, sa bruschetta aux tomates, son vinaigre balsamique blanc ainsi que sa célèbre salade de chou à la moutarde, primée à plusieurs reprises.

« Pour moi, bien manger n'a pas besoin d'être compliqué. Tout commence avec de bons ingrédients, des techniques simples et des saveurs franches. J'ai eu énormément de plaisir à collaborer avec l'équipe de WeCook et à voir mes produits prendre vie dans quatre repas complètement différents. Nous sommes deux marques fièrement montréalaises, et j'espère que ces plats rendront la rentrée un peu plus simple grâce à des repas frais, réconfortants et pleins de saveurs », souligne Chuck Hughes.

La collaboration propose quatre repas exclusifs, offerts sur quatre menus hebdomadaires consécutifs à compter de la semaine du 23 août 2026. Deux repas seront proposés lors des deux premières semaines, suivis de deux nouvelles créations pour les deux semaines suivantes.

Semaines du 23 et du 30 août

Saumon antipasto et bruschetta Chuck Hughes, servi avec orzo

Agnolottis au poulet et tartinade aux poivrons rouges Chuck Hughes

Semaines du 6 et du 13 septembre

Salade récolte de chou kale et fromage de chèvre, vinaigrette balsamique blanche Chuck Hughes

Poulet grillé façon Reuben, accompagné de salade de chou à la moutarde Chuck Hughes

« La créativité de Chuck, son authenticité et sa passion pour la bonne cuisine font de lui un partenaire tout désigné pour WeCook », affirme Michel Gagné, président-directeur général de WeCook. « Ensemble, nous avons créé des repas qui mettent en valeur les saveurs que les Canadiens connaissent déjà à travers les produits Chuck Hughes, dans des plats pratiques, cuisinés par des chefs et parfaitement adaptés au rythme de la rentrée. »

Ce menu en édition limitée sera offert dans toutes les régions desservies par WeCook à compter de la semaine du 23 août.

À propos de WeCook

Fondée en 2013, WeCook s'est rapidement imposée comme un chef de file canadien dans le marché des repas prêts-à-manger, en proposant des repas, collations et boissons inspirés de la cuisine de chef. Animée par la volonté de simplifier les repas du quotidien sans compromis sur la qualité ni sur le goût, l'entreprise livre des repas frais et nutritifs directement à la porte de ses clients.

Depuis 2020, WeCook a connu une croissance de plus de 1 000 % et a créé plus de 600 emplois, consolidant ainsi sa position parmi les entreprises les plus dynamiques du secteur. À partir de son usine de production agréée par le gouvernement fédéral, située à Montréal, l'entreprise livre chaque année plus de 4,5 millions de repas à des clients partout au Québec, en Ontario, dans les principales régions métropolitaines des Maritimes ainsi que dans l'Ouest canadien, de Winnipeg à Vancouver.

Chaque semaine, WeCook propose un menu de 15 recettes soigneusement élaborées, reflétant son engagement à offrir à un nombre grandissant de Canadiens des repas prêts-à-manger frais, savoureux et de grande qualité.

SOURCE WeCook meals

Personne-ressource médias : Maddie Whittaker, Chimera Collective, [email protected]