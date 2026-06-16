WeCook lance la livraison nationale avec son expansion dans six nouveaux marchés canadiens

Les repas préparés par des chefs de WeCook sont maintenant disponibles d'un océan à l'autre.

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - WeCook, le service de livraison de repas prêts-à-manger no 1 au Canada, étend désormais son offre à Winnipeg, Saskatoon, Regina, Edmonton, Calgary et Vancouver. Cette expansion élargit considérablement la présence nationale de WeCook, qui s'appuie sur sa position déjà bien établie en Ontario, au Québec et dans les Maritimes en ajoutant six nouveaux marchés dans l'Ouest canadien. Il s'agit d'une étape majeure dans la mission de l'entreprise visant à rendre ses repas préparés par des chefs, prêts à savourer, accessibles aux Canadiens d'un océan à l'autre.

Cette expansion nationale fait suite à une période de croissance rapide pour l'entreprise, qui a connu une progression de plus de 1 000 % depuis 2020, créé plus de 600 emplois et livre désormais plus de 4 millions de repas par année. Alors que la demande pour des solutions-repas pratiques et de grande qualité continue d'augmenter, WeCook a gagné la confiance des Canadiens grâce à son engagement envers les ingrédients locaux, son expertise culinaire développée à l'interne et son innovation constante. En proposant des repas préparés par des chefs dans trois formats de portions, y compris des options familiales, l'entreprise offre des solutions fraîches et savoureuses adaptées à une variété de modes de vie et de besoins des ménages.

Fondée à Montréal en 2013, l'entreprise a développé ses activités de façon stratégique grâce à diverses initiatives, notamment le lancement de WeCook pour entreprises, des partenariats marquants avec des ambassadeurs de marque, des collaborations culinaires, de l'innovation continue ainsi que l'introduction d'une nouvelle offre de produits au détail. Ensemble, ces initiatives ont créé de nouvelles façons pour les Canadiens de découvrir la marque, et maintenant WeCook étend davantage la portée de son service de livraison directe aux consommateurs en ouvrant sa distribution dans six nouveaux marchés de l'Ouest.

« Chez WeCook, nous repoussons depuis plus d'une décennie les limites de ce que les repas prêts-à-manger peuvent réellement être, en rehaussant les standards que les Canadiens sont en droit d'attendre. Cette expansion nous permettra de faire rayonner notre passion, notre expertise culinaire et nos exigences sans compromis en matière de qualité auprès de millions de Canadiens supplémentaires. Nous sommes extrêmement fiers de franchir cette étape clé de notre croissance.. »

Michel Gagné, PDG de WeCook

Les clients des régions métropolitaines de Winnipeg, Saskatoon, Regina, Edmonton, Calgary et Vancouver peuvent désormais commander des repas individuels et familiaux sur repaswecook.ca. Le service propose chaque semaine une sélection de 15 repas élaborés par des chefs, développés sous la direction du chef exécutif Gabriel Drapeau et livrés frais directement à la porte des clients.

À propos de WeCook

Fondée en 2013, WeCook s'est rapidement imposée comme un chef de file du marché des repas prêts-à-manger, offrant des repas, collations et boissons élaborés par une équipe culinaire issue des plus grands établissements gastronomiques de Montréal.

Soucieuse de simplifier les repas sans compromettre la qualité ni le goût, WeCook livre des repas frais et nutritifs directement à la porte de ses clients. Grâce à une croissance remarquable de plus de 1 000 % depuis 2020, l'entreprise a créé plus de 600 emplois, consolidant ainsi sa position de leader dans l'industrie. À partir de son usine de production qui détient une licence de l'Agence Canadienne d'Inspection des Aliments et qui répond aux exigences du Règlement sur la Salubrité des Aliments au Canada, WeCook livre chaque année plus de 4 millions de repas à des clients partout au Québec et en Ontario, ainsi que dans les principales régions métropolitaines des Maritimes et de l'Ouest canadien, de Winnipeg à Vancouver. Ses menus hebdomadaires, composés de 15 recettes soigneusement élaborées, reflètent toute l'attention que WeCook porte à l'offre de repas prêts-à-manger frais et savoureux à un nombre toujours croissant de Canadiens.

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SOURCE WeCook meals

Contact médias: Maddie Whittaker, [email protected]