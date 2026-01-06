Repas WeCook lance un nouveau repas en collaboration avec Maripier Morin

MONTRÉAL, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Repas WeCook, le choix #1 de repas prêts-à-manger livrés au Canada, est fier d'annoncer l'arrivée d'un tout nouveau plat : Les pâtes parfaites au poulet de Maripier. Comme elle est l'ambassadrice du volet famille de l'entreprise, il allait de soi que son repas serait aussi disponible en format familial, permettant de le partager en toute simplicité avec ceux qu'on aime.

Maripier Morin, ambassadrice de WeCook (Groupe CNW/WeCook meals)

Au menu durant les semaines du 18 et 25 janvier 2026, ce repas est le fruit de plusieurs rencontres entre Maripier et le chef exécutif de Repas WeCook, Gabriel Drapeau. L'idée était de travailler avec des saveurs qui ont bercé l'enfance de Maripier, pour créer un plat gourmand inspiré de repas rassembleurs que sa mère cuisinait. Les pâtes parfaites au poulet de Maripier, copieuses et réconfortantes, mettent en vedette une poitrine de poulet rôtie à la provençale servie avec des pâtes radiatori enrobées d'une sauce crémeuse aux champignons. Le tout est garni de pois verts, asperges et mozzarella qui s'étire délicieusement.

« On mange avec les souvenirs et on mange avec le cœur, alors pour moi le plus important dans cette collaboration, c'était de créer un repas qui permettrait aux gens de reconnecter avec leurs souvenirs, mais aussi de connecter entre eux. Pour réussir à faire ça, on a décidé d'y aller avec un coup de cœur de ma famille, revisité façon WeCook. »

Maripier Morin, ambassadrice Repas WeCook

La vision de Repas WeCook est de simplifier le quotidien de ses clients et de les rassembler autour d'un bon repas. Cette collaboration s'inscrit donc dans une autre facette de son désir de faire découvrir des saveurs à sa clientèle et les faire voyager dans leur enfance.

À propos de Repas WeCook

Fondé en 2013, Repas WeCook est rapidement devenu le chef de file du prêt-à-manger, offrant des repas de qualité supérieure, des collations santé et protéinées, des jus/smoothies et divers produits d'épicerie. Avec une croissance remarquable de 1000 % depuis 2020, l'entreprise a créé plus de 600 emplois, consolidant ainsi sa position au premier rang de l'industrie. Basé à Montréal avec deux centres de production, WeCook livre annuellement 4,5 millions de repas en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Leurs menus hebdomadaires de 15 recettes méticuleusement élaborées incarnent le soin que WeCook apporte à la préparation de repas prêts-à-manger frais et savoureux pour un nombre grandissant de Canadiens.

Contact médias: Sophia Huang, [email protected]