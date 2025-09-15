MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - WeCook s'allie au RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) dans un partenariat stratégique de 3 ans qui vise à transformer l'alimentation des étudiant•es-athlètes et placer la santé au cœur de la performance.

À travers cette entente, WeCook s'engage à remettre un minimum de 400 000 $ au RSEQ sur 3 ans, afin de réinvestir directement dans les équipes et membres du réseau partout au Québec, et ainsi soutenir concrètement la relève sportive et éducative.

Gustave Roel (Chef de la direction du RSEQ), Michel Gagné (Président-Directeur général de Repas WeCook), et Stéphane Boudreau (Directeur général du RSEQ) (Groupe CNW/WeCook meals)

Ce partenariat d'envergure permettra à des milliers de jeunes à travers le Québec d'avoir accès à des repas complets, frais et équilibrés, conçus pour accélérer la récupération, maximiser l'énergie et soutenir leur persévérance éducative et sportive.

« En tant qu'entreprise québécoise, nous sommes fiers de soutenir la relève sportive d'ici. Nous croyons fermement que la santé est au cœur de la réussite, et qu'elle commence par une alimentation saine et équilibrée. Par ce partenariat avec le RSEQ, nous souhaitons offrir aux familles et jeunes athlètes les conditions nécessaires pour se dépasser et atteindre leur plein potentiel, tant sur le plan sportif qu'académique. »

-- Michel Gagné, président-directeur général de WeCook

Chaque déjeuner, repas et collation distribués sur les lieux de compétition deviennent une opportunité d'améliorer l'endurance, d'optimiser la concentration et de bâtir de saines habitudes de vie qui suivront ces jeunes bien au-delà de leur parcours sportif.

« Avec cette entente, le RSEQ et WeCook unissent leurs forces pour mettre la nutrition au cœur de la santé des jeunes du Québec et de la réussite éducative, tout en ayant un impact positif et durable dans les écoles et les communautés du Québec. »

-- Stéphane Boudreau, directeur général du RSEQ

À propos de Wecook

Fondée en 2013, WeCook est le leader des repas prêts-à-manger fraîchement livrés au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Avec une croissance de 1 000 % depuis 2020 et plus de 400 emplois créés, l'entreprise basée à Montréal exploite deux centres de production et livre 4,5 millions de repas par an. Grâce à son expertise culinaire, sa logistique de livraison à grande échelle et sa plateforme technologique intégrée, WeCook rend l'alimentation saine plus simple et accessible pour des milliers de clients chaque semaine, tout en demeurant fidèle à son engagement envers la qualité, la saveur et la simplicité.

