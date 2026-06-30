Webull Canada va proposer le trading de cryptomonnaies

L'agrément du CIRO permet à Webull d'élargir son offre et de proposer aux investisseurs canadiens des opportunités d'investissement diversifiées via une plateforme fiable et réglementée

TORONTO, le 30 juin 2026 /CNW/ -- Webull Canada Crypto, une plateforme d'investissement en ligne et filiale de Webull Corporation (NASDAQ : BULL), a annoncé aujourd'hui qu'elle allait commencer à proposer le trading de cryptomonnaies suite à l'agrément délivré par l'Organisation canadienne de réglementation des investissements (CIRO).

Alors que les cryptomonnaies continuent de mûrir en tant que classe d'actifs, les investisseurs exigent un moyen fiable et conforme de la réglementation pour accéder aux cryptomonnaies et les conserver. Grâce à son expansion dans le domaine des actifs numériques, Webull Canada offrira aux investisseurs un moyen supplémentaire de diversifier leurs portefeuilles tout en bénéficiant de la sécurité, de la transparence et de la surveillance qu'ils attendent d'une institution financière réglementée.

« L'obtention de l'agrément pour le trading de cryptomonnaies marque une étape importante pour Webull Canada et reflète notre engagement à offrir aux investisseurs canadiens un accès aux actifs numériques via une plateforme sûre et fiable », a déclaré Michael Constantino, PDG de Webull Canada. « De nombreux Canadiens recherchent un accès fiable aux actifs numériques, et nous sommes impatients d'offrir aux investisseurs un nouveau moyen de diversifier leurs portefeuilles et de mieux contrôler leurs finances grâce à la plateforme Webull. »

L'ajout du trading de cryptomonnaies élargira encore davantage les diverses opportunités d'investissement disponibles via Webull au Canada, offrant ainsi une expérience d'investissement plus fluide aux clients. Les investisseurs pourront gérer leurs dépôts, le suivi de leur portefeuille, leurs rapports et leurs activités de trading au sein d'un même écosystème.

Webull Canada lancera ses services de trading de cryptomonnaies avec une structure tarifaire abordable et transparente, conçue pour offrir aux investisseurs un accès simple aux actifs numériques. Une phase de test bêta réservée à certains clients débutera prochainement, le déploiement complet étant prévu dans les semaines à venir.

L'expérience de trading de cryptomonnaies sur Webull Canada offrira un trading fluide, en temps réel et 24 h/24, 7 j/7, d'actifs numériques, notamment le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH), Solana (SOL), le Ripple (XRP), le Cardano (ADA), le Litecoin (LTC) et bien d'autres encore.

Pour plus d'informations sur Webull Canada et ses offres, rendez-vous sur www.webull.ca.

À propos de Webull Canada

Webull Canada est une plateforme d'investissement en ligne de premier plan, reposant sur une infrastructure mondiale de nouvelle génération. Les utilisateurs de la plateforme Webull ont les moyens d'atteindre leurs objectifs financiers grâce à des transactions sans commission, des outils graphiques avancés, une technologie de pointe et des données de marché en temps réel. Grâce au service de courtage en ligne de Webull, les investisseurs autonomes peuvent accéder à des transactions à faible coût sur un large éventail d'actifs (actions américaines et canadiennes, FNB et options) et de types de comptes (comptes au comptant, sur marge, CELI et REER). Webull Securities (Canada) Limited est réglementée par le CIRO et membre du FCPE. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Consultez le document d'information sur les produits dérivés à l'adresse www.webull.ca. Les produits et services de trading d'actifs cryptographiques seront proposés par Webull Canada Crypto Limited, réglementée par le CIRO. Les actifs cryptographiques ne sont pas protégés par le CIPF. La protection du CIPF peut s'appliquer aux fonds admissibles détenus dans un compte de trading de cryptomonnaies, sous réserve des limites applicables et de la politique de couverture du CIPF. Des brochures explicatives sont disponibles sur demande ou sur les sites www.ciro.ca et www.cipf.ca. Les crypto-actifs comportent des risques importants et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Veuillez consulter les informations applicables relatives aux risques liés aux crypto-actifs sur www.webull.ca. Pour plus d'informations sur Webull Canada, rendez-vous sur www.webull.ca.

À propos de Webull Corporation

Webull Corporation (NASDAQ : BULL) détient et exploite Webull, une plateforme d'investissement numérique de premier plan reposant sur une infrastructure mondiale de nouvelle génération. Grâce à son réseau mondial de courtiers agréés, Webull propose des services d'investissement sur 16 marchés en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Webull compte plus de 27 millions d'utilisateurs enregistrés à travers le monde, offrant aux investisseurs particuliers un accès 24 h/24 et 7 j/7 aux marchés financiers mondiaux. Les utilisateurs peuvent mettre en œuvre leurs stratégies d'investissement en négociant des actions mondiales, des ETF, des options, des contrats à terme, des fractions d'actions et des actifs numériques via la plateforme de trading de Webull, qui intègre de manière transparente les données et informations de marché, sa communauté d'utilisateurs et des ressources de formation destinées aux investisseurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.webullcorp.com.

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SOURCE Webull Securities (Canada) Limited