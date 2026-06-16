Webull Canada élargit l'accès aux marchés avec le lancement de la négociation continue 24/5

Les investisseurs canadiens obtiennent un accès aux actions américaines 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, ce qui leur ouvre un accès en temps réel aux occasions des marchés mondiaux

TORONTO, le 16 juin 2026 /CNW/ - Webull Canada, une plateforme de placement en ligne et filiale de Webull Corporation (NASDAQ : BULL), a annoncé aujourd'hui le lancement de la négociation continue 24/5, avec des données de marché fournies par Blue Ocean ATS et Bruce Markets, élargissant ainsi les heures de négociation pour les utilisateurs partout au Canada.

Alors que la demande pour un accès aux marchés en tout temps ne cesse de croître, la négociation 24/5 permet aux utilisateurs de Webull Canada de négocier des actions et des FNB américains en dehors des heures de marché traditionnelles. La séance de négociation de nuit se déroule de 20 h à 4 h (HE), du dimanche au vendredi, et complète les séances pré-marché, régulière et après-marché existantes afin d'offrir une expérience de placement continue.

« Les marchés n'attendent pas la cloche d'ouverture, et les investisseurs ne devraient pas non plus », a déclaré Michael Constantino, chef de la direction de Webull Canada. « Avec la négociation 24/5, nous donnons aux investisseurs canadiens les moyens de réagir aux marchés en temps réel, de gérer le risque plus efficacement et de prendre davantage le contrôle de leurs stratégies de placement, chaque fois qu'une occasion se présente. »

Grâce à ses intégrations avec des fournisseurs de liquidités, Webull Canada offre un accès à la négociation de nuit, permettant aux investisseurs de réagir aux annonces de résultats, aux nouvelles de dernière heure et aux évolutions des marchés mondiaux dès qu'elles surviennent.

Le lancement de la négociation continue 24/5 s'appuie sur la gamme croissante de produits de Webull Canada conçus pour accroître la flexibilité des investisseurs, notamment la négociation sans commission, les comptes enregistrés tels que le CELI et le REER, ainsi que des outils avancés d'analyse graphique et d'analyse.

Le flux de données de marché consolidé de Webull réunit des renseignements en temps réel provenant de Blue Ocean et de Bruce Markets - deux plateformes qui offrent les actions américaines pendant la nuit - dans une vue unique et unifiée sur la plateforme de Webull Canada.

Le Trading nocturne a été lancé en version bêta pour certains clients basés au Canada ; son déploiement complet sur tous les comptes est prévu prochainement.

Webull Canada offre actuellement les données de marché de nuit de niveau un gratuitement, avec la possibilité de s'abonner à des forfaits de données plus approfondis. Plus de 12 000 symboles sont maintenant disponibles, et d'autres suivront. Pour de plus amples renseignements sur Webull Canada et ses offres, veuillez visiter le www.webull.ca.

À propos de Webull Canada

Webull Canada est une plateforme de placement en ligne de premier plan, bâtie sur une infrastructure mondiale de nouvelle génération. Les utilisateurs de la plateforme Webull ont les moyens de poursuivre leurs objectifs financiers grâce à la négociation à commission de 0 $, à des outils d'analyse graphique avancés, à une technologie de pointe et à des données de marché en temps réel. Par l'entremise du courtage en ligne de Webull, les investisseurs autonomes peuvent accéder à une négociation à faible coût pour une vaste gamme d'actifs (actions, FNB et options américains et canadiens) et de types de comptes (au comptant, sur marge, CELI et REER). Webull Securities (Canada) Limited est réglementée par l'OCRI et membre du FCPE. Des brochures explicatives sont disponibles sur demande ou accessibles aux adresses www.ciro.ca et www.cipf.ca. Les options sont risquées et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Veuillez lire le document d'information sur les dérivés au www.webull.ca. Pour de plus amples renseignements sur Webull Canada, visitez le www.webull.ca.

À propos de Webull Corporation

Webull Corporation (NASDAQ : BULL) détient et exploite Webull, une plateforme de placement numérique de premier plan bâtie sur une infrastructure mondiale de nouvelle génération. Par l'entremise de son réseau mondial de courtiers agréés, Webull offre des services de placement dans 16 marchés en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et en Amérique latine. Webull sert plus de 27 millions d'utilisateurs inscrits dans le monde, offrant aux investisseurs de détail un accès 24/7 aux marchés financiers mondiaux. Les utilisateurs peuvent mettre leurs stratégies de placement en œuvre en négociant des actions mondiales, des FNB, des options, des contrats à terme, des actions fractionnées et des actifs numériques par l'entremise de la plateforme de négociation de Webull, qui intègre de façon transparente les données et l'information de marché, sa communauté d'utilisateurs et ses ressources d'éducation des investisseurs. Apprenez-en davantage au www.webullcorp.com.

Personne-ressource pour les médias - Webull

Abigail Rush

[email protected]

(221) 999 - 5585

SOURCE Webull Securities (Canada) Limited