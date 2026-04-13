Les investisseurs canadiens peuvent désormais négocier des actions américaines et canadiennes sans commission

TORONTO, le 13 avril 2026 /CNW/ - Webull Canada, une plateforme de placement en ligne et filiale de Webull Corporation (NASDAQ : BULL), a annoncé aujourd'hui le lancement des opérations sans commission sur l'ensemble de sa plateforme. Dès maintenant, les investisseurs canadiens peuvent négocier des actions américaines et canadiennes sans payer de commissions.

Avec l'introduction des transactions sans commission, Webull Canada renforce encore sa proposition de valeur auprès des traders actifs comme des investisseurs à long terme, en offrant des outils avancés dans une structure rentable. Que ce soit au moyen d'un CELI, d'un REER, d'un compte sur marge ou d'un compte au comptant, les utilisateurs de la plateforme peuvent désormais exécuter des transactions sans que les frais de commission n'affectent leurs rendements.

« Chaque dollar que les investisseurs canadiens dépensaient autrefois en commissions est désormais un dollar entièrement investi dans leur avenir, a déclaré Michael Constantino, PDG de Webull Canada. « En eliminant les commissions, Webull Canada élimine un obstacle dans la négociation et concrétise son engagement constant à rendre Webull Canada s'efforce d'offrir une expérience d'investissement haut de gamme grâce à des outils graphiques avancés, des données de marché en temps réel gratuites et la prise en charge de stratégies d'options à plusieurs volets pour les comptes de courtage approvisionnés. Pour les débutants en matière d'investissement, la fonctionnalité de trading fictif de Webull permet aux utilisateurs de s'entraîner et d'affiner leurs stratégies sans mettre leur capital en danger.

Le trading sans commission est désormais accessible à tous les clients de Webull Canada. Des frais réglementaires, des frais de bourse et d'autres frais peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations sur Webull Canada et ses produits, rendez-vous sur www.webull.ca,

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À propos de Webull Canada

Webull Canada est une plateforme d'investissement en ligne de premier plan, reposant sur une infrastructure mondiale de nouvelle génération. Les utilisateurs de la plateforme Webull ont les moyens d'atteindre leurs objectifs financiers grâce à des outils graphiques avancés, une technologie de pointe et des données de marché en temps réel. Grâce au courtage en ligne de Webull, les investisseurs autonomes peuvent accéder à des transactions à faible coût sur un large éventail d'actifs, notamment des actions américaines et canadiennes, des options, la gestion de trésorerie, les marges, ainsi que les CELI et les REER. Webull Securities (Canada) Limited est réglementée par l'OCRI et FCPI. Des brochures explicatives sont disponibles sur demande ou sur les sites https://www.ocri.ca/ et https://www.fcpi.ca/. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Veuillez lire le document d'information sur les produits dérivés à l'adresse www.webull.ca. Pour plus d'informations sur Webull Canada, rendez-vous sur www.webull.ca.

À propos de Webull

Webull Corporation (NASDAQ : BULL) détient et exploite Webull, une plateforme d'investissement numérique de premier plan, bâtie sur une infrastructure mondiale de nouvelle génération. Grâce à son réseau mondial de courtiers agréés, Webull offre des services d'investissement sur 14 marchés en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique latine. Webull compte plus de 26 millions d'utilisateurs enregistrés à travers le monde et offre aux investisseurs particuliers un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux marchés financiers mondiaux. Les utilisateurs peuvent mettre leurs stratégies d'investissement en pratique en négociant des actions mondiales, des FNB, des options, des contrats à terme, des fractions d'actions et des actifs numériques sur la plateforme de négociation Webull, qui intègre de manière fluide les données et informations de marché, sa communauté d'utilisateurs ainsi que des ressources de formation pour les investisseurs. Pour en savoir plus, visitez https://www.webullcorp.com.

Contact presse

Abigail Rush

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(212) 999-5585

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SOURCE Webull Securities (Canada) Limited