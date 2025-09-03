Les utilisateurs peuvent désormais négocier des spreads de crédit, des spreads de débit, des papillons, des condors et bien plus encore.

TORONTO, le 3 septembre 2025 /CNW/ - Webull Canada, une plateforme d'investissement en ligne et filiale de Webull Corporation (NASDAQ: BULL), a annoncé aujourd'hui le lancement des options de niveau 3 pour les comptes sur marge. Les investisseurs canadiens ont désormais accès à un plus large éventail de stratégies d'options américaines, notamment les spreads de crédit, les spreads de débit, les papillons, les condors, les papillons de fer et les condors de fer. Les spreads calendaires et diagonaux seront introduits dans une prochaine mise à jour.

Les options de niveau 3 donnent accès à des types de stratégies avancées, permettant aux utilisateurs d'exprimer leur opinion sur l'orientation et la volatilité du marché, de générer des revenus et de gérer les risques dans l'ensemble de leurs portefeuilles. Grâce à la prise en charge des stratégies à risque défini et à plusieurs volets, les utilisateurs peuvent tirer parti des conditions de marché latérales, haussières, baissières ou volatiles, tout en conservant un meilleur contrôle sur les risques et les rendements qu'avec le trading d'options de base.

"Grâce à nos fonctionnalités avancées d'options de niveau 3, Webull Canada établit une nouvelle norme en élargissant l'accès à des stratégies complexes", a déclaré Michael Constantino, PDG de Webull Canada. "Notre mission est d'offrir à nos clients une exposition transparente à tous les domaines des marchés financiers. En regroupant une large gamme de produits et d'outils au sein d'une seule plateforme, nous permettons aux traders actifs et aux investisseurs à long terme de prendre le contrôle total de la gestion de leurs portefeuilles."

Les investisseurs peuvent ouvrir un compte sur marge à tout moment et demander l'accès aux options. Toutes les nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles sur la plateforme Webull Canada. Pour plus d'informations sur Webull Canada et ses produits, rendez-vous sur Webull.ca .

À propos de Webull Canada

Webull Canada est une plateforme d'investissement en ligne de premier plan, reposant sur une infrastructure mondiale de nouvelle génération. Les utilisateurs de la plateforme Webull ont la possibilité de poursuivre leurs objectifs financiers grâce à des outils graphiques avancés, une technologie de pointe et des données de marché en temps réel. Grâce au courtage en ligne de Webull, les investisseurs autonomes peuvent accéder à des transactions à faible coût sur un large éventail d'actifs, notamment des actions américaines et canadiennes, des options, la gestion de trésorerie, les marges, les CELI et les REER. Webull Securities (Canada) Limited est réglementée par l' OCRI et membre du FCPI. Des brochures explicatives sont disponibles sur demande ou sur les sites de l'Organisme canadien de réglementation des investissements et du Fonds canadien de protection des investisseurs. Les options sont risquées et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Lisez le document d'information sur les produits dérivés sur webull.ca. Pour plus d'informations sur Webull Canada, rendez-vous sur Webull.ca.

À propos de la Corporation Webull

Corporation Webull (NASDAQ : BULL) détient et exploite Webull, une plateforme d'investissement numérique de premier plan reposant sur une infrastructure mondiale de nouvelle génération. Grâce à son réseau mondial de courtiers agréés, Webull propose des services d'investissement sur 14 marchés en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique latine. Webull compte plus de 24 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde entier et offre aux investisseurs particuliers un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux marchés financiers mondiaux. Les utilisateurs peuvent mettre en œuvre leurs stratégies d'investissement en négociant des actions mondiales, des FNB, des options, des contrats à terme, des fractions d'actions et des actifs numériques via la plateforme de négociation de Webull, qui intègre de manière transparente les données et informations du marché, sa communauté d'utilisateurs et des ressources éducatives pour les investisseurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.webullcorp.com.

Contact médias Webull

Abigail Rush

[email protected]

(212) 999-5585

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2278678/Webull_Logo.jpg

SOURCE Webull Securities (Canada) Limited