L'édition 2025 des Prix JUNO a célébré la fierté canadienne, encouragé la découverte et mis en lumière la ville de Vancouver ainsi que les talents locaux dans le cadre de plus de 50 événements connexes.

TORONTO, le 12 mai 2025 /CNW/ - La 54e Soirée des Prix JUNO a enflammé Vancouver et le pays entier en présentant une exceptionnelle célébration de la créativité canadienne.

Le monologue d'ouverture fédérateur de l'animateur Michael Bublé, son éblouissante prestation en compagnie de Jonita Gandhi, Elisapie, Maestro Fresh Wes et Roxane Bruneau, de même que l'émouvante remise du Prix MusiCounts du professeur de l'année ont donné le ton à cette électrisante soirée émaillée de discours de remerciement inoubliables et de prestations enlevantes. Un sentiment de fierté palpable a réuni les fans sous l'étendard de la musique canadienne. La diversité des finalistes de la catégorie Album de l'année présenté par Music Canada, où l'on retrouvait des projets chantés en quatre langues (anglais, français, punjabi et inuktitut), était à l'image de la pluralité culturelle de notre musique.

La Soirée des Prix JUNO a été visionnée plus de 825 000 fois au Canada et à travers le monde, une hausse de plus de 400 % en comparaison à l'édition de l'an dernier. Les cotes d'écoute totales de la soirée ont franchi le cap des 2,8 millions de téléspectateurs, avec des pointes à 1,1 M de téléspectateurs pour le monologue d'ouverture de Michael Bublé, et à 800 000 téléspectateurs pour les remerciements d'Anne Murray.

Parallèlement aux Prix JUNO, la CARAS est également responsable du Panthéon de la musique canadienne (PMC) et de MusiCounts, l'organisme de financement de l'éducation musicale au Canada. Les nouveaux membres du Panthéon de la musique canadienne Dan Hill, Ginette Reno, Glass Tiger, Loreena McKennitt, de même que SUM 41, intronisé lors de la Soirée des Prix JUNO, seront les invités d'honneur de la prochaine cérémonie d'intronisation au Studio Bell, foyer permanent du Centre canadien de la musique à Calgary. L'accès des jeunes à l'éducation musicale est essentiel à la sauvegarde de notre culture, mais il demeure précaire. C'est pourquoi MusiCounts a investi plus de 1,6 million $ dans les programmes musicaux scolaires et communautaires de toutes les régions du pays au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2025.

Envie de revivre les meilleurs moments des JUNO 2025? Revoyez toutes les prestations et les moments magiques de la 54e édition de la Soirée des Prix JUNO et du Gala des Prix JUNO sur CBC Gem , sur la page YouTube de CBC Music et sur les réseaux sociaux des Prix JUNO. On peut également voir l'émission spéciale 2025 JUNO Awards Aftermovie, qui présente les meilleurs moments de la Semaine des JUNOS 2025 à Vancouver, sur le canal YouTube des Prix JUNO.

