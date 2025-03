Des prestations à ne pas manquer ont été annoncées, notamment un numéro spécial réunissant l'animateur Michael Bublé, Elisapie, Jonita Gandhi, Maestro Fresh Wes et Roxane Bruneau

Les artistes britanno-colombiens bbno$, Peach Pit, Chani Nattan, Inderpal Moga & Jazzy B en prestation avec GMINXR

Joel et Benji Madden introniseront Sum 41 au Panthéon de la musique canadienne, une présentation de la TD, et Jessie Reyez présentera la Prix du rayonnement international à Boi-1da

TORONTO, le 13 mars 2025 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont annoncé aujourd'hui des prestations supplémentaires et les gagnants des prix spéciaux de la 54e Soirée des Prix JUNO. Anne Murray, l'artiste la plus récompensée de l'histoire des JUNO, sera présente sur scène pour accepter le Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présenté par le Centre national des Arts/National Arts Centre. Ce sera un moment important, car Anne Murray sera la première artiste à recevoir cette distinction depuis qu'elle a été remise à Pierre Juneau (celui qui a inspiré le nom des Prix JUNO) en 1989.Ce sera un moment important, car Anne Murray sera la première artiste à recevoir cette distinction depuis qu'elle a été remise à Pierre Juneau (celui qui a inspiré le nom des Prix JUNO) en 1989.

Elisapie, Jonita Gandhi, Maestro Fresh Wes et Roxane Bruneau ajoutent leurs noms à l'électrisant programme de la soirée. Il et elles offriront une prestation à ne pas manquer avec l'animateur Michael Bublé. Les artistes britanno-colombiens bbno$, Peach Pit, Chani Nattan, Inderpal Moga et Jazzy B avec GMINXR se produiront également devant leurs fans vancouvérois.

La liste des prestigieux présentateurs s'allonge avec l'ajout de Joel et Benji Madden de Good Charlotte, qui monteront sur scène pour lancer l'ultime prestation de Sum 41 et procéder à son intronisation au Panthéon de la musique canadienne.

Jessie Reyez, cinq fois primé aux JUNO, présentera le Prix du rayonnement international à Boi-1da. De son côté, la formation The Beaches, en prestation et lauréate du JUNO du Choix du public TikTok en 2024, remettra le prix au gagnant de cette année. Allan Hawco, de la télésérie CBC SAINT-PIERRE et Anna Lambe, de la populaire télésérie NORTH OF NORTH, feront également partie de la distribution de la Soirée des Prix JUNO. L'animateur Michael Bublé remettra le JUNO 20e anniversaire du Prix MusCounts de professeur de l'année présenté par Anthem Entertainment au lauréat de cette année.

La programmation de plusieurs des événements les plus courus de la Semaine des JUNOS a été annoncée : Junoawards.ca

Les billets pour la Soirée des Prix JUNO 2025 sont en vente au www.ticketmaster.ca/junos

À propos de la CARAS

L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) est un organisme sans but lucratif créé pour préserver et consolider l'industrie de la musique canadienne et pour élever les standards artistiques et professionnels. La mission de la CARAS repose sur quatre piliers : éduquer par l'entremise des programmes et initiatives de MusiCounts, notre organisme de bienfaisance voué à l'enseignement de la musique au Canada; former des artistes émergents au moyen de programmes de mentorat et de perfectionnement; célébrer les artistes canadiens par le biais des prix JUNO et de promotions échelonnées tout au long de l'année; et honorer les icônes de la musique en les intronisant au Panthéon de la musique canadienne. La 54e Soirée des Prix JUNO aura lieu au Rogers Arena de Vancouver le dimanche 30 mars 2025. Pour obtenir plus d'information sur les Prix JUNO et sur l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS), visitez le www.junoawards.ca.

SOURCE CARAS

[email protected]