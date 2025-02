Le quintuple finaliste Josh Ross et Snotty Nose Rez Kids, en lice pour trois prix JUNO 2025, se produiront sur la scène du Rogers Arena le 30 mars

Une première apparition en direct à la Soirée des Prix JUNO pour les étoiles montantes Aqyila, Nemahsis et Tia Wood

La Soirée des Prix JUNO sera retransmise en direct partout au Canada sur CBC TV, CBC Gem et à travers le monde sur la chaîne YouTube de CBC Music

Skip présente le Tapis orange JUNO | Skip à la BC Place

TORONTO, le 24 févr. 2025 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont ajouté aujourd'hui de nouvelles prestations musicales au programme de la 54e Soirée des Prix JUNO.Aqyila, Josh Ross, Nemahsis, Snotty Nose Rez Kids et Tia Wood feront partie de la distribution de la remise des prix JUNO diffusée en direct. Le 30 mars prochain, ils partageront la scène du Rogers Arena de Vancouver avec l'animateur Michael Buble et Sum 41, nouveau membre du Panthéon de la musique canadienne. L'intronisation est une présentation de TD, premier commanditaire des Prix JUNO. Cette prestigieuse affiche témoigne du leadership des Prix JUNO, une plateforme qui célèbre les fleurons de la musique canadienne et présente les étoiles montantes de la relève au public canadien et international. Restez à l'affût. Nous annoncerons encore plus de prestations sous peu!

Inauguré lors de la Célébration des finalistes JUNO le 11 février dernier, le Tapis orange JUNO | Skip sera déployé à nouveau à Vancouver le 30 mars 2025 pour la 54e Soirée des Prix JUNO.

« Nous sommes incroyablement heureux de nous associer aux Prix JUNO pour partager notre amour du Canada en offrant aux fans de musique, aux artistes et aux membres de Skip+ une occasion unique de vivre une expérience de proximité rafraîchissante et innovatrice », se réjouit Rachel MacAdam, vice-présidente marketing de Skip.

Produite par Insight Productions (a Boat Rocker company), la 54e Soirée des Prix JUNO sera télédiffusée et webdiffusée en direct partout au Canada depuis le Rogers Arena de Vancouver dès 20 h HE/17 h HP sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen, en webdiffusion mondiale sur CBCMusic.ca/junos et sur la page YouTube de CBC Music.

Les billets pour la Soirée des Prix JUNO 2025 sont en vente au www.ticketmaster.ca/junos .

