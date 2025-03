Tate McRae remporte quatre prix JUNO : Single de l'année présenté par YouTube, Album de l'année présenté par Music Canada, Artiste de l'année présenté par SiriusXM Canada et Album pop de l'année.

Un hommage spécial présenté à Anne Murray, qui a reçu le Prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations présenté par le Centre national des Arts, et Sum 41 offre une ultime prestation d'adieu dans le cadre de son intronisation au Panthéon de la musique canadienne par Joel et Benji Madden de Good Charlotte. L'intronisation de Sum 41 a été présentée par la TD, premier commanditaire des Prix JUNO. La soirée a également donné lieu à des prestations inoubliables mettant en vedette Aqyila, Josh Ross, Nemahsis, Snotty Nose Rez Kids, Tia Wood et plusieurs autres!

Le Prix du rayonnement international décerné au réalisateur étoile Boi-1da; l'auteure-compositrice et militante écologiste Sarah Harmer remporte le Prix humanitaire.

VANCOUVER, BC, le 30 mars 2025 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont célébré l'événement phare de l'industrie musicale canadienne ce week-end à la Soirée des Prix JUNO 2025. Animée par le populaire crooner multiplatine et récipiendaire de 15 JUNO Michael Bublé, la Soirée des Prix JUNO était diffusée depuis le Rogers Arena de Vancouver sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, en webdiffusion sur CBCMusic.ca/junos et sur la page YouTube de CBC Music. Plus de 40 prix JUNO ont été remis au cours de la soirée.

