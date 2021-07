MONTRÉAL, le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Wealthica, la plateforme de données financières pour les Canadiens et le seul agrégateur spécialisé dans les comptes de placement canadiens, offre maintenant la possibilité de suivre les investissements en cryptomonnaie.

Wealthica est fier d'annoncer que ses utilisateurs peuvent désormais se connecter aux plus populaires plateformes de cryptomonnaie canadiennes, notamment Wealthsimple Crypto, Newton, NDAX, Shakepay et Coinsquare.

Les investisseurs peuvent maintenant suivre leur portefeuille de cryptomonnaie avec leurs autres investissements financiers.

Également, en plus des connexions avec les bourses de cryptomonnaie basées au Canada, qui ont été développées à l'interne, Wealthica s'est associé à Zabo pour offrir des connexions avec plus de 65 portefeuilles, bourses, protocoles et comptes de cryptomonnaie à travers le monde. Les utilisateurs peuvent synchroniser ces comptes via une connexion API sécurisée. On retrouve parmi les institutions les plus populaires Coinbase, Binance, Gemini, Ledger, Trezor, Kraken et plus encore.

"Aujourd'hui, avec les néobanques, les courtiers en ligne et les nouvelles bourses de cryptomonnaie, il n'est pas rare que les gens associent plus de 5 comptes sur leur tableau de bord financier", a déclaré Simon Boulet, Président de Wealthica. "L'ajout de la prise en charge d'un large éventail de bourses de cryptomonnaie contribue à la mission de Wealthica qui est de permettre aux investisseurs de consolider et de suivre tous leurs comptes financiers en toute sécurité à un même endroit." Précise-t-il.

"Nous sommes heureux de nous associer à Wealthica, le leader canadien d'agrégation des données financières, en contribuant à l'ajout des comptes de cryptomonnaie. Ainsi, les Canadiens bénéficient d'outils puissants pour voir leur situation financière complète", a déclaré Alex Treece, co-fondateur de Zabo.

Les utilisateurs de Wealthica peuvent désormais suivre les investissements en Bitcoin, Ethereum, et Altcoin de la même façon qu'ils le font déjà avec leurs comptes d'investissement, de retraite, de placement alternatif ou leurs comptes de placement traditionnels.

La prise en charge de la cryptomonnaie est disponible gratuitement dans la version web et la version mobile de Wealthica pour tous les utilisateurs.

"Wealthica continue d'innover et de tenir sa promesse de donner aux investisseurs canadiens des outils gratuits pour gérer l'ensemble de leur vie financière", a déclaré Billy Kawasaki, responsable des produits chez Wealthica. "La prise en charge des bourses de cryptomonnaie canadiennes a été développé à l'interne par l'équipe Wealthica, ce qui permet une synchronisation fiable avec les institutions et les connexions avec des bourses de cryptomonnaie canadiennes qui ne sont pas toujours possibles sur d'autres plates-formes (à moins que la prise en charge utilise la technologie d'agrégation de Wealthica)."

Avec l'ajout de plus de 65 institutions de cryptomonnaie, Wealthica supporte plus de 200 institutions, ce qui en fait le plus grand agrégateur financier au Canada.

À PROPOS DE WEALTHICA

Technologie Financière Wealthica Inc. est une entreprise privée montréalaise spécialisée pour outiller des investisseurs avec une vue complète de leurs données financières. Wealthica est le plus grand agrégateur financier au Canada avec plus de 50 000 utilisateurs et 14 milliards de dollars d'actifs agrégés. Wealthica soutient plus de 200 institutions financières. Sa plateforme permet aux investisseurs de voir tous leurs investissements sur un seul tableau de bord et offre de nombreuses fonctionnalités pour faciliter le suivi des investissements.

Pour plus d'informations visitez wealthica.com .

