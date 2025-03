MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - Technologie Financière Wealthica Inc , la principale plateforme canadienne d'agrégation d'investissements, est fière d'annoncer le lancement de son logiciel Family Office, conçu pour offrir une supervision financière inégalée aux familles fortunées, à la gestion de patrimoine multi-générationnelle et aux conseillers financiers.

Avec cette nouvelle version , Wealthica permet aux bureaux de famille et aux gestionnaires de patrimoine de bénéficier d'outils avancés pour consolider, analyser et superviser efficacement des actifs diversifiés sur plusieurs portefeuilles. La version "Family Office" offre des rapports avancés, une agrégation inter-institutions et des portefeuilles personnalisables, garantissant une collaboration fluide entre les membres de la famille, les conseillers et les fiduciaires.

« Gérer un patrimoine familial sur plusieurs générations pose des défis uniques, et notre nouvelle version "Family Office" est conçue pour simplifier et rationaliser ce processus », déclare Billy Kawasaki, Chef de l'exploitation de Wealthica. « En offrant une plateforme centralisée, transparente et sécurisée, nous aidons les familles et leurs conseillers à prendre des décisions informées en toute confiance. »

Les principales fonctionnalités de la version Family Office incluent :

Agrégation complète des actifs - Suivez en temps réel les investissements, comptes bancaires, biens immobiliers, capitaux privés, actifs numériques et placements alternatifs sur un tableau de bord unique.

- Suivez en temps réel les investissements, comptes bancaires, biens immobiliers, capitaux privés, actifs numériques et placements alternatifs sur un tableau de bord unique. Rapports avancés et analyses approfondies - Générez des rapports détaillés sur l'allocation des actifs , l'évolution du patrimoine net, le suivi du coût de revient ajusté , l'évaluation des portefeuilles et l'analyse des performances.

- Générez des rapports détaillés sur , l'évolution du patrimoine net, le suivi du , l'évaluation des portefeuilles et l'analyse des performances. Sécurité et confidentialité renforcées - Des mesures de sécurité et de chiffrement de pointe garantissent la protection des données financières sensibles.

Le logiciel "Family Office" de Wealthica s'adresse aux familles fortunées souhaitant optimiser leur gestion de patrimoine tout en ayant clarté et contrôle sur leur situation financière. Cette nouvelle offre s'inscrit dans l'engagement de Wealthica envers la transparence et l'indépendance financière, permettant aux utilisateurs de conserver le plein contrôle de leurs données financières.

La version "Family Office" est désormais disponible. Pour plus d'informations, visitez https://wealthica.com/ca-fr/patrimoine-familial/ .

A propos de Wealthica :

Avec plus de 65 000 utilisateurs et 35 milliards de dollars d'actifs agrégés, Wealthica est le plus important outil de suivi de patrimoine au Canada , dont l'objectif est de simplifier la gestion financière. Wealthica est nouvellement disponible aux États-Unis. Grâce à un solide réseau reliant plus de 20,000 institutions financières et maisons de courtage, Wealthica fournit des informations complètes sur les portefeuilles d'investissement, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions financières éclairées.

Liens connexes

https://wealthica.com/fr/

https://wealthica.com/developers/

SOURCE Wealthica Financial Technology Inc.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter Billy Kawasaki, Directeur Général de Wealthica, [email protected], 514 312-3229