MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Wealthica Technologies Financières inc. , la principale plateforme canadienne d'agrégation de comptes bancaires et de placements, est fière d'annoncer le lancement de sa version dédiée aux conseillers financiers -- une solution puissante conçue pour les conseillers indépendants, les gestionnaires de patrimoine familial et les RIAs (Registered Investment Advisors) souhaitant offrir plus de transparence, de clarté et d'efficacité à leurs clients.

Cette nouvelle version s'appuie sur la plateforme éprouvée de Wealthica, qui regroupe plus de 35 milliards de dollars en actifs d'investissement, et offre aux conseillers un t ableau de bord complet pour consulter et gérer les portefeuilles de leurs clients, provenant de multiples institutions, au sein d'un seul portail sécurisé.

"Les conseillers font face depuis longtemps à des données fragmentées entre les banques, courtiers et dépositaires. La version "conseillers" de Wealthica résout ce problème en centralisant toutes ces informations dans un seul endroit", explique Billy Kawasaki, chef d'opération chez Wealthica. "Elle est conçue pour faire gagner du temps aux conseillers, renforcer les relations clients et offrir une expérience de gestion de patrimoine moderne.

Fonctionnalités clés du portail pour conseillers :

Agrégation multi-clients : Consultez en temps réel tous les actifs des clients (comptes d'investissement, soldes bancaires, immobilier, cryptomonnaies et plus encore) à travers différentes institutions.

Partage sécurisé avec les clients : Invitez vos clients à partager leurs données de façon sécurisée grâce à un chiffrement de niveau bancaire et à une transparence complète.

Portails personnalisés : Personnalisez l'interface avec l'image de marque de votre cabinet pour maintenir la confiance de vos clients.

Rapports et suivi de la valeur nette : Générez des rapports détaillés, visualisez l'évolution de la valeur nette et offrez des conseils personnalisés.

Intégration et configuration simplifiées : Une configuration sans code, facile à utiliser, compatible avec la majorité des institutions financières.

Conçu pour les conseillers financiers d'aujourd'hui

Le nouveau portail Wealthica pour conseillers est l'outil idéal pour les gestionnaires de patrimoine, planificateurs financiers et conseillers indépendants qui souhaitent moderniser l'expérience client. Il permet d'optimiser les revues de portefeuille, d'améliorer la précision des plans financiers et de renforcer la relation client grâce à une meilleure visibilité des données.

Wealthica reste fidèle à ses engagements en matière de transparence des données, de protection de la vie privée et d'indépendance des conseillers, assurant à ses utilisateurs la pleine propriété et le contrôle de leurs informations.

Pour en savoir plus ou demander une démonstration, visitez :

https://wealthica.com/ca-fr/conseiller/

A propos de Wealthica :

Avec plus de 65 000 utilisateurs et 35 milliards de dollars d'actifs agrégés, Wealthica est le plus important outil de suivi de patrimoine au Canada , dont l'objectif est de simplifier la gestion financière. Wealthica est nouvellement disponible aux États-Unis. Grâce à un solide réseau reliant plus de 20,000 institutions financières et maisons de courtage, Wealthica fournit des informations complètes sur les portefeuilles d'investissement, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions financières éclairées.

