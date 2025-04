MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - Wealthica, la plateforme canadienne de suivi de patrimoine , souligne son 10e anniversaire. Née d'une simple idée échangée autour d'un café, l'entreprise est devenue une référence incontournable dans le paysage fintech canadien.

Tout a commencé le 9 mars 2015, lors d'une rencontre entre Simon Boulet et Eric Chouinard. Ce matin-là, dans un froid mordant, Simon se réveille avec un grave problème électrique à la maison -- un incident qui aurait pu mal tourner. Malgré cela, la discussion avec Eric allait jeter les bases d'un projet d'envergure.

« Je me souviens bien de cette date. C'était l'anniversaire de ma mère, il faisait très froid, et j'ai failli avoir un incendie à la maison. Cette rencontre avec Eric a tout changé. »

- Simon Boulet, cofondateur de Wealthica

Eric Chouinard partage alors son idée : créer une plateforme centralisée pour le suivi des placements . Les services de family office qu'il utilisait étaient coûteux, manuels, et les rapports prenaient des semaines à produire. Il propose à Simon et Martin Leclair de réinvestir ces frais dans une solution qu'ils développeraient eux-mêmes : plus rapide, plus flexible, et orientée vers l'utilisateur.

Simon travaillait déjà sur un outil de collecte automatisée d'informations financières pour suivre l'actualité économique et générer des alertes personnalisées. Rapidement, l'idée prend forme. Avec Martin Leclair, ils réfléchissent à un nom. Deux finalistes émergent : Wealthica et Vezgo. C'est Wealthica qui est retenu.

« Le nom Wealthica incarne notre vision d'offrir une solution simple, transparente et innovante pour gérer le patrimoine. Il symbolise notre engagement à rendre la gestion financière accessible à tous. »

-- Eric Lemieux, cofondateur et président de Wealthica

Mais Vezgo ne disparaîtra pas pour autant : le nom sera réutilisé quelques années plus tard pour créer la société sœur de Wealthica, qui offre aujourd'hui l'API le plus complet pour l'agrégation de données crypto à l'échelle mondiale -- couvrant portefeuilles, plateformes d'échange et applications DeFi.

Les premières lignes de code sont écrites par Simon en mai 2015. Billy Kawasaki, alors collaborateur de Martin Leclair sur un autre projet, rejoint aussi l'aventure.

En 2019, Eric Lemieux, anciennement vice-président à la gestion de patrimoine chez Desjardins, se joint à l'équipe Wealthica. Il avait rencontré Simon Boulet quelques années plus tôt, alors qu'il était directeur général de Finance Montréal, dans le cadre du Forum Fintech Canada organisé par Finance Montréal. Depuis, il parlait toujours positivement de Wealthica et de sa mission. Il rêvait depuis longtemps de donner aux planificateurs financiers une vision 360° du patrimoine de leurs clients -- un rêve qu'il poursuit désormais au sein de Wealthica avec la même passion.

Wealthica est utilisé par plus de 100 000 Canadiens et connecté à plus de 20 000 institutions financières à travers le monde. L'entreprise poursuit sa mission : démocratiser l'accès à l'information financière et soutenir les familles fortunées. De son côté, Vezgo continue sa mission d'offrir le meilleur outil d'intégration des données crypto.

Dix ans plus tard, Wealthica est bien plus qu'un agrégateur de données : c'est une vision concrétisée, née d'un besoin vécu, portée par une équipe de bâtisseurs.

