MONTREAL, le 21 août 2024 /CNW/ - Technologie Financières Wealthica Inc., le leader canadien en agrégation de données financières et de suivi financier, est heureux d'annoncer le lancement de son tableau de bord pour les utilisateurs américains. Avec cette expansion, Wealthica rend disponible ses puissants outils de suivi et de gestion financière aux investisseurs américains, leur offrant une vue complète de leurs données financières sur une plateforme centralisée.

Le tableau de bord de Wealthica , déjà utilisé par plus de 100 000 utilisateurs au Canada, agrège les données financières provenant d'un large éventail de comptes, y compris les comptes bancaires, les portefeuilles d'investissement, les cartes de crédit, les biens immobiliers et les actifs en cryptomonnaie. La plateforme offre une vue holistique des finances personnelles, fournissant aux utilisateurs des mises à jour en temps réel, des analyses approfondies et des informations exploitables qui facilitent la gestion et la planification financière.

« Nous sommes ravis d'offrir l'outil de suivi financier sophistiqué qu'offre Wealthica au marché américain », a déclaré Billy Kawasaki, Chef de l'exploitation de Technologie Financière Wealthica Inc. « Notre mission a toujours été de donner aux individus les outils dont ils ont besoin pour prendre le contrôle de leur avenir financier. Avec le lancement de notre tableau de bord aux États-Unis, nous offrons aux utilisateurs américains une application complète, performante et sécuritaire ayant fait ses preuves avec succès auprès de nombreux canadiens depuis 10 ans. » Les principales caractéristiques du tableau de bord américain de Wealthica incluent :

Agrégation Financière Complète : La plateforme de Wealthica s'intègre maintenant à plus de 20,000 institutions financières, garantissant que les utilisateurs peuvent suivre tous leurs comptes, investissements et actifs en un seul endroit. Des banques traditionnelles aux bourses de crypto-monnaies, Wealthica couvre tout! Mises à Jour Automatique : Les utilisateurs bénéficient de mises à jour automatiques sur leurs données financières, leur permettant de rester au courant des changements du marché, des soldes de comptes et de l'activité des transactions sans intervention manuelle. Rapports et Analyses : Wealthica offre des outils d'analyse avancés qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs rapports financiers en fonction de leurs besoins spécifiques. Que ce soit pour suivre la performance des investissements, surveiller les flux de trésorerie ou planifier la retraite, Wealthica fournit les informations dont les utilisateurs ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Sécurité et confidentialité: Wealthica s'engage à protéger les données des utilisateurs grâce à des mesures de sécurité de pointe. La plateforme garantit que toutes les informations financières sont cryptées et stockées en toute sécurité, offrant aux utilisateurs une tranquillité d'esprit dans la gestion de leurs finances.

En entrant sur le marché américain, Wealthica vise à devenir la plateforme de référence pour les particuliers à la recherche d'un outil fiable et complet pour la gestion financière. Avec son interface conviviale, ses fonctionnalités puissantes et son engagement envers la transparence et la sécurité, Wealthica est prête à avoir un impact significatif sur la manière dont les Américains s'engagent dans leur vie financière.

Pour plus d'informations sur Wealthica et pour vous inscrire à la version américaine du tableau de bord, visitez www.wealthica.com .

À propos de Wealthica :

Wealthica est le plus important outil de suivi de patrimoine au Canada , dont l'objectif est de simplifier la gestion financière. Wealthica et son site de recherche Stockchase sert plus de 100 000 utilisateurs et agrège plus de 49 milliards de dollars d'actifs, y compris des actions, des obligations, de la crypto, de l'immobilier et plus encore. Grâce à des connexions avec plus de 20 000 institutions financières, maisons de courtage et échange de crypto-monnaies ( Vezgo ), Wealthica fournit des informations complètes sur les portefeuilles d'investissement et des outils d'analyses permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions financières éclairées.

https://wealthica.com/ca-fr /

https://wealthica.com/developers/

