« Nous continuerons d'ajouter des produits financiers innovants sur la plateforme Wealthica, ce qui aidera nos utilisateurs à atteindre leurs objectifs financiers, » a déclaré Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica.

À propos de Wealthica :

Technologie financière Wealthica inc. est une société privée spécialisée dans l'agrégation des données financières et qui offre aux investisseurs et aux conseillers financiers un tableau de bord offrant une vue complète des données financières. Wealthica dessert plus de 50 000 utilisateurs et agrège plus de 18 milliards de dollars d'actifs, incluant les avoirs de cryptomonnaie, les actions, les obligations, les biens immobiliers, etc. Wealthica prend en charge plus de 200 institutions financières, dont de nombreuses institutions de cryptomonnaie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site wealthica.com .

