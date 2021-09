Wealthica lance Vezgo, l'API pour la cryptomonnaie

MONTRÉAL, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Wealthica, la principale plateforme de données financières au Canada, lance Vezgo, une API (Application Programming Interface) de cryptomonnaie qui répond au besoin des développeurs Fintech de se connecter facilement avec les institutions de crypto à travers le monde.

L'API Vezgo est le nouveau « Plaid » de la cryptomonnaie.

Pour les développeurs de produits Fintech, Vezgo est conçu pour faciliter l'alimentation des applications avec des données de détention et de transaction de cryptomonnaie réduisant ainsi les délais d'intégration jusqu'à 80%. Vezgo permet donc une intégration rapide et efficace avec les données de cryptomonnaie.

Pour les utilisateurs finaux, Vezgo se connecte à n'importe quel échange crypto, portefeuille ou compte pour récupérer les soldes, les avoirs et les transactions, ce qui en fait le moyen le plus simple pour les gens de connecter leurs comptes crypto à n'importe quelle application.

Dès son lancement, l'API Vezgo se connecte déjà à plus de 30 institutions de cryptomonnaie populaires, notamment Coinbase, Binance, Kraken, Celsius et bien d'autres. Des connexions supplémentaires avec d'autres institutions sont constamment ajoutées.

Vezgo, la plateforme d'agrégation de crypto

« La crypto devient une partie de plus en plus populaire et importante du paysage financier et des portefeuilles des gens. Nous pensons que la crypto, grâce à notre nouveau produit Vezgo, est une excellente opportunité pour Wealthica de tirer parti de son expérience dans la connexion et l'agrégation de données de centaines d'institutions financières. », a déclaré Simon Boulet, président de Wealthica.

"Nous avons déjà intégré des clients internationaux et nous sommes convaincus que Vezgo s'imposera rapidement comme le moteur d'agrégation de référence pour les institutions de cryptomonnaie, similaire à ce que Plaid est pour les banques traditionnelles", a-t-il ajouté.

La prise en charge de nouvelles bourses, portefeuilles et protocoles sera constamment ajoutée, ce qui signifie que les développeurs auront toujours les connexions les plus à jour pour leurs utilisateurs. De plus, Vezgo fait en sorte que chaque connexion retourne exactement le même format de données, donnant à l'application une fiabilité et une cohérence des données inégalées.

L'API Vezgo utilise les meilleures pratiques de sécurité du secteur, avec un cryptage AES-256, une infrastructure cloud sécurisée et est conforme et accrédité aux normes SOC2 Type 2. Vezgo n'a pas accès et ne conserve aucune clé privée.

Utilisez l'API Vezgo pour connecter vos utilisateurs à leurs institutions cryptographiques dès aujourd'hui !

À propos de Wealthica et Vezgo :

Technologie financière Wealthica inc. est une société privée spécialisée dans l'agrégation des données financières et qui offre aux investisseurs et aux conseillers financiers un tableau de bord offrant une vue complète des données financières. Wealthica dessert plus de 50 000 utilisateurs et agrège plus de 15 milliards de dollars d'actifs, incluant les avoirs de cryptomonnaie, les actions, les obligations, les biens immobiliers, etc. Wealthica prend en charge plus de 200 institutions financières, dont de nombreuses institutions de cryptomonnaie. Vezgo est conçu pour compléter la puissante technologie d'agrégation de Wealthica et permet une méthode simple de connexion des institutions cryptomonnaie aux projets et aux applications Fintech.

Pour plus d'informations, veuillez visiter Vezgo.com.

Liens utiles

https://vezgo.com

https://wealthica.com/

https://wealthica.com/developers/

Renseignements: Billy Kawasaki, chef des opérations des produits chez Wealthica, [email protected], 514 312-3229

