MONTRÉAL, le 21 avril 2023 /CNW/ - Wealthica , la principale plateforme d'agrégation financière au Canada, a le plaisir d'annoncer la sortie de sa dernière fonctionnalité, la possibilité d'entrer manuellement des valeurs mobilières, ce qui permet aux utilisateurs d'ajouter des actions, des obligations et des FNB à la plateforme de Wealthica indépendamment d'un compte de courtage ou d'un compte bancaire.

Wealthica est déjà reconnue pour ses fonctionnalités de pointe, qui comprennent l'agrégation automatisée des comptes financiers, le suivi des dividendes et les outils de budget. Avec la nouvelle fonction de détention manuelle, les utilisateurs peuvent désormais incorporer dans leur tableau de bord financier des actions, des obligations et d'autres actifs qui ne sont pas connectés par les connexions automatiques des services bancaires et d'investissement.

Cette fonction est accessible à tous les utilisateurs et facile à utiliser. Pour ajouter des valeurs mobilières manuellement, il suffit de créer un compte sur Stockchase , le site soeur de Wealthica dédié aux recommandations d'achat de valeurs mobilières. Par la suite, l'utilisateur crée une liste de suivi avec les actifs détenus incluant la quantité et la valeur comptable. Une fois le compte Stockchase connecté au tableau de bord de Wealthica, l'actif est inclus dans le portefeuille financier global de l'investisseur, ce qui lui permet de prendre des décisions éclairées et d'avoir une vue d'ensemble de son patrimoine.

"Nous sommes ravis d'introduire cette nouvelle fonctionnalité sur notre plateforme," a déclaré Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica. "La fonction de suivi manuel de Wealthica offre à nos utilisateurs une vue d'ensemble de leurs finances et une plus grande flexibilité, ce qui leur permet de planifier leur avenir et de prendre de meilleures décisions financières."

La fonction de suivi manuel est déjà disponible pour tous les utilisateurs de Wealthica. Vous pouvez ouvrir un compte pour suivre vos investissements gratuitement .

À propos de Wealthica :

Technologie Financière Wealthica inc. est une société privée fournissant aux investisseurs et aux conseillers financiers une vue complète de leurs données financières. Grâce à l'application de tableau de bord Wealthica et à l'API Vezgo, Wealthica sert plus de 65 000 utilisateurs et regroupe plus de 25 milliards de dollars d'actifs, y compris des crypto-monnaies, des actions et des obligations, de l'immobilier et plus encore. Wealthica prend en charge plus de 250 institutions financières et de nombreuses institutions de crypto-monnaies.

