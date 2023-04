MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - Wealthica, la plus grande plateforme canadienne d' agrégation financière , est ravie d'annoncer le lancement de sa nouvelle application mobile pour les appareils iOS et Android ainsi qu'un nouveau forfait d'abonnement . L'application améliorée et le nouveau forfait d'abonnement offrent une expérience utilisateur exceptionnelle avec des fonctionnalités améliorées.

Wealthica offre déjà aux utilisateurs une large gamme de fonctionnalités, notamment l'agrégation de comptes, le suivi des dividendes et des outils de gestion de portefeuille. Avec la nouvelle formule d'abonnement et l'application mobile, les utilisateurs peuvent désormais relier tous leurs comptes institutionnels à leur tableau de bord Wealthica.

Wealthica est une plateforme de premier plan qui offre aux utilisateurs une vue complète à 360० de leur vie financière en un seul endroit. Avec ces nouveautés, les utilisateurs peuvent désormais gérer leurs comptes même en déplacement, ce qui rend la gestion financière plus facile et plus pratique.

" Nous sommes ravis de lancer notre application mobile remaniée pour les appareils iOS et Android et Connexion illimitée", a déclaré Martin Leclair, PDG de Wealthica. "Nos nouvelles offres fournissent une expérience innovante et moderne qui permet à nos utilisateurs de gérer leurs finances de manière transparente et pratique."

La nouvelle application mobile de Wealthica peut être téléchargée dès maintenant sur l' App Store et le Google Play Store . Pour plus d'informations sur les caractéristiques et les fonctionnalités de l'application, veuillez consulter le site web de Wealthica .

À propos de Wealthica :

Technologie Financière Wealthica inc. est une société privée fournissant aux investisseurs et aux conseillers financiers une vue complète de leurs données financières. Grâce à l'application de tableau de bord Wealthica et à l'API Vezgo, Wealthica sert plus de 65 000 utilisateurs et regroupe plus de 25 milliards de dollars d'actifs, y compris des crypto-monnaies, des actions et des obligations, de l'immobilier et plus encore. Wealthica prend en charge plus de 250 institutions financières et de nombreuses institutions de crypto-monnaies.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site wealthica.com .

SOURCE Wealthica Financial Technology Inc.

Renseignements: Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica, [email protected], 514 312-3229