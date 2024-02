MONTRÉAL, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Wealthica , le leader de suivi financier au Canada, invite les bureaux de gestion de patrimoine à s'abonner à son service de rapports consolidés et de planification du transfert de patrimoine.

Le logiciel Wealthica de gestion familiale fournit une plateforme conviviale pour inventorier tous les actifs tangibles et intangibles et examiner la répartition complète des actifs des familles fortunées. Le programme de planification du transfert de patrimoine est conçu pour faciliter la tâche de gestion de patrimoine que la famille gère elle-même les avoirs ou fasse appel à des gestionnaires externes. L'importance de la gestion du patrimoine familial est au premier plan de l'abonnement "family office".

L'application de suivi des portefeuilles d'investissement est un outil complet qui permet de rapporter, de partager et de sauvegarder toutes les informations importantes pour la gestion du patrimoine à travers les générations. Elle facilite la communication entre les parties prenantes et leur équipe en mettant en œuvre des systèmes de rapport financier et de performance.

"Nous sommes convaincus que le logiciel "Family Office" facilitera la tâche complexe que représente la gestion d'un patrimoine important", a déclaré Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica. "Nous nous engageons à accompagner les "family offices" pour qu'ils puissent mieux gérer, communiquer et faire fructifier leur patrimoine."

Contactez [email protected] pour planifier une démonstration dès aujourd'hui !

A propos de Wealthica :

Avec plus de 50 000 utilisateurs canadiens et 33 milliards de dollars d'actifs agrégés, Wealthica est le plus important outil de suivi de patrimoine au Canada , dont l'objectif est de simplifier la gestion financière. Grâce à un solide réseau reliant plus de 150 institutions financières et maisons de courtage, Wealthica fournit des informations complètes sur les portefeuilles d'investissement, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions financières éclairées.

https://wealthica.com/fr/

https://wealthica.com/developers/

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter Billy Kawasaki, Directeur Général de Wealthica, [email protected], 514 312-3229