MONTRÉAL, le 8 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Wealthica, la principale plateforme de données financières au Canada, lance de nouvelles fonctionnalités pour aider les Canadiens à se préparer pour la période des impôts. Wealthica est également fier d'annoncer qu'elle a atteint plus de 18 milliards $ d'actifs sur sa plateforme financière.

Wealthica offre maintenant aux Canadiens de suivre leurs cotisations aux régimes enregistrés. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de mieux suivre et gérer leurs cotisations aux REER, CELI et autres comptes enregistrés. Ces nouvelles fonctionnalités s'ajoutent à de nombreuses autres telles que le suivi des coûts de base ajustés, les gains réalisés et les revenus de placement ce qui facilite grandement la production des rapports d'impôts. Wealthica peut même aider à déclarer les gains en capital de cryptomonnaie et à suivre les nombreuses transactions de cryptomonnaie.

« Nous avons rapidement atteint 50 000 utilisateurs et 18 milliards de dollars d'actifs agrégés. Cela témoigne du besoin réel d'avoir une vue financière globale. Les Canadiens détiennent plusieurs comptes dans de nombreuses institutions financières, et la finance axée sur les consommateurs, également connue sous le nom d'Open Banking, est une clé du succès financier », a déclaré Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica. « Wealthica offre une vision 360° de la vie financière. Nous pouvons constater par la croissance de l'utilisation de Wealthica que la plateforme répond à un besoin réel des investisseurs. »

Le suivi global des investissements dans plusieurs institutions est simplifié grâce à la technologie d'agrégation de Wealthica. À l'approche de la période des impôts, les Canadiens trouveront une foule d'outils utiles pour faciliter leur déclaration de revenus et l'optimisation de leurs cotisations dans les produits enregistrés.

18 milliards $ d'avoirs agrégés, en route vers les 100 milliards $.

Vous pouvez ouvrir un compte gratuitement.

À propos de Wealthica :

Technologie financière Wealthica inc. est une société privée spécialisée dans l'agrégation des données financières et qui offre aux investisseurs et aux conseillers financiers un tableau de bord offrant une vue complète des données financières. Wealthica dessert plus de 50 000 utilisateurs et agrège plus de 18 milliards de dollars d'actifs, incluant les avoirs de cryptomonnaie, les actions, les obligations, les biens immobiliers, etc. Wealthica prend en charge plus de 200 institutions financières, dont de nombreuses institutions de cryptomonnaie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site wealthica.com.

SOURCE Wealthica Financial Technology Inc.

Renseignements: Billy Kawasaki, Directeur général chez Wealthica, [email protected], 514 312-3229

Liens connexes

https://wealthica.com/fr