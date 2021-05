MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Wealthica, la principale plateforme de données financières pour les Canadiens et le seul agrégateur spécialisé dans les comptes de placement canadiens, lance Wealthica Connect. Wealthica Connect récupère et agrège les données financières et permet aux utilisateurs de mettre leurs données financières à la disposition d'applications tierces. Il s'agit d'une étape importante dans la poursuite de la mission de Wealthica qui consiste à permettre aux consommateurs d'avoir un plus grand contrôle sur leur vie financière grâce à la finance axée sur les clients (open banking).

Avec Wealthica Connect, les applications tierces peuvent se connecter GRATUITEMENT aux données financières des utilisateurs de Wealthica.

"Les utilisateurs de Wealthica demandaient de partager leurs données financières à leurs applications Fintech préférées et d'éviter d'avoir à saisir des données manuellement ou à connecter chacune de leurs institutions financières à chacune des applications qu'ils utilisent" a déclaré Simon Boulet, PDG de Wealthica.

"En outre, les développeurs d'applications Fintech disposent désormais d'un moyen simple et gratuit d'obtenir une vue instantanée des avoirs, des transactions et des soldes de comptes de leurs utilisateurs et de supprimer instantanément la barrière de saisie manuelle des données qui ralentit l'adoption de leurs applications" a-t-il ajouté.

Wealthica Connect est gratuit.

La seule condition préalable à l'utilisation de Wealthica Connect est que l'utilisateur dispose d'un compte Wealthica actif. S'ils n'ont pas encore de compte Wealthica, les utilisateurs peuvent rejoindre des dizaines de milliers d'investisseurs canadiens en utilisant Wealthica et créer un compte gratuitement. Une fois qu'ils ont connecté leurs institutions financières au sein de Wealthica et qu'ils acceptent de partager leurs données avec l'application de leur choix, les données seront disponibles pour les applications tierces utilisant Wealthica Connect.

Wealthica Connect permet aux utilisateurs d'exploiter leurs données financières dans une multitude d'applications. Avec Wealthica Connect, nous continuons à faciliter la finance axée sur les clients (open banking) et à soutenir les droits des utilisateurs à utiliser et à partager leurs données financières avec des fournisseurs choisis. Wealthica a la conviction que le consommateur est propriétaire de ses données financières et qu'il a le droit d'accéder à ces données pour avoir une vision globale de sa vie financière.

Nous sommes heureux d'annoncer les 3 premières applications tierces prenant en charge Wealthica Connect: Passiv, Wealthscope et MoneyReadyApp qui utilisent Wealthica comme source de données pour synchroniser les données financières de leurs utilisateurs.

Passif

Passiv est un outil de gestion de portefeuille qui s'intègre à votre compte de courtage pour vous aider à gérer votre portefeuille et à le maintenir équilibré. Si vous avez déjà lié votre compte de courtage à Wealthica, vous importez facilement et automatiquement vos investissements dans Passiv et vous pouvez commencer à gérer l'ensemble de votre portefeuille.

Wealthscope

Wealthscope propose des outils robustes pour l'investissement, la constitution de portefeuille et la planification de la retraite. Pour les investisseurs particuliers, Wealthscope est déjà disponible en tant qu'Extra au sein de Wealthica. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont intégré Wealthica Connect pour leur nouvelle plate-forme pour conseillers.

MoneyReadyApp

MoneyReady App est un logiciel de finances personnelles en ligne pour tous les Canadiens, pour gérer vos finances et pour créer vos plans financiers. C'était la première application tierce à s'intégrer à Wealthica pour permettre aux utilisateurs de connecter leur compte Wealthica pour télécharger et mettre à jour automatiquement les comptes et les prêts sur l'application MoneyReady.

Pour en savoir plus sur Wealthica pour les développeurs:

https://wealthica.com/developers/

Wealthica agrège plus de 12 milliards de dollars d'actifs d'investisseurs canadiens et offre désormais aux développeurs d'applications Fintech une API pour collecter les données financières des utilisateurs, sur n'importe quelle plateforme.

À propos de Wealthica:

Technologie financière Wealthica inc. est une société privée spécialisée dans l'agrégation de données financières. Wealthica est le plus grand agrégateur financier au Canada avec un actif total de plus de 12 milliards de dollars. Wealthica soutient plus de 140 institutions financières. Sa plateforme permet aux investisseurs de voir tous leurs investissements sur un seul tableau de bord et comprend de nombreuses fonctionnalités pour faciliter le suivi des investissements.

Pour plus d'informations, veuillez visiter wealthica.com .

