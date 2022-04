La stratégie de valeur globale recherche des sociétés ayant un historique de génération de flux de trésorerie positifs et qui sont identifiées comme sous-évaluées sur la base de leurs fondamentaux. Avec la majorité de sa répartition géographique à l'extérieur de l'Amérique du Nord, cette stratégie offre une forte diversification pour le Canadien type, dont le portefeuille présente souvent une surpondération pour les actions et l'immobilier canadiens.

Pour les investisseurs accrédités, les opportunités d'investissement privées donnent accès à des entreprises de haute qualité avant qu'elles ne soient accessibles au public. Tactex a une feuille de route couronnée de succès avec un flux important d'opportunités d'investissements privés.

« Nous sommes fiers d'offrir aux utilisateurs de Wealthica des véhicules d'investissement alternatifs qui peuvent aider à diversifier davantage les portefeuilles. Les deux opportunités d'investissement sont uniques par rapport à celles auxquelles les investisseurs canadiens auraient normalement accès », a déclaré Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica.

À propos de Wealthica :

Technologie financière Wealthica inc. est une société privée spécialisée dans l'agrégation des données financières et qui offre aux investisseurs et aux conseillers financiers un tableau de bord offrant une vue complète des données financières. Wealthica dessert plus de 50 000 utilisateurs et agrège plus de 18 milliards de dollars d'actifs, incluant les avoirs de cryptomonnaie, les actions, les obligations, les biens immobiliers, etc. Wealthica prend en charge plus de 200 institutions financières, dont de nombreuses institutions de cryptomonnaie.

À propos de Tactex :

Tactex, une division de Mogo Gestion d'Actifs Inc., offre une plateforme moderne et indépendante permettant aux gestionnaires de portefeuille de développer leur entreprise de la manière qui leur convient. Tactex fournit l'infrastructure réglementaire, technologique et opérationnelle nécessaire pour qu'un conseiller prospère financièrement. Tactex a pour mission d'aider les conseillers canadiens à se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : gérer les investissements et les relations avec les clients. Tactex est soutenu par Mogo Inc. (TSX:MOGO, NASDAQ:MOGO), l'une des principales sociétés de technologie financière au Canada.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site wealthica.com .

