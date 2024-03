MONTRÉAL, le 1er mars 2024 /CNW/ - Wealthica, la meilleure application de suivi financier au Canada, est heureuse d'annoncer son partenariat avec goPeer, la principale plateforme d'investissement en crédit privé au Canada.

goPeer offre un accès à des investissements de crédit privé à haut rendement qui génèrent des flux de trésorerie mensuels pour les investisseurs. L'approche innovante de goPeer en matière de prêts est axée sur le bien-être financier, permettant aux Canadiens de s'aider mutuellement à atteindre leurs objectifs plus rapidement.

Des investissements diversifiés dans différentes institutions ajoutent de la complexité à votre portefeuille, ce qui peut poser de nouveaux défis pour un suivi précis de votre portefeuille et pour l'évaluation de vos investissements. Wealthica est là pour faciliter l'obtention d'informations détaillées et précises pour gérer vos investissements. Les clients existants de Wealthica qui ouvrent un nouveau compte d'investisseur goPeer recevront un accès gratuit au tableau de bord de Wealthica pendant un an, avec un abonnement à Connect, pour surveiller les paiements d'intérêts, visualiser les avoirs et suivre les performances. Les investisseurs peuvent obtenir une vue 360° grâce à l'application de suivi des investissements de Wealthica pour effectuer une analyse du portefeuille et positionner les montants prêtés à travers la plateforme goPeer dans le cadre d'une stratégie d'investissement diversifiée.

"Nous sommes ravis de nous engager dans ce partenariat avec Wealthica", a déclaré Joseph Buaron, cofondateur de goPeer. "La combinaison de nos forces amplifie nos objectifs communs, à savoir transformer le paysage financier et permettre aux Canadiens d'atteindre leurs objectifs financiers en toute confiance."

"Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec goPeer", a déclaré Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica. "Wealthica et goPeer sont toutes les deux des plateformes fintech canadiennes de premier plan qui proposent des moyens novateurs pour aider les Canadiens à gérer leurs investissements quotidiennement."

Pour en savoir plus sur ce partenariat et sur la manière d'y prendre part, cliquez ici.

À propos de Wealthica :

Avec plus de 50 000 utilisateurs canadiens et 33 milliards de dollars d'actifs agrégés, Wealthica est le plus important outil de suivi de patrimoine au Canada, dont l'objectif est de simplifier la gestion financière. Grâce à un solide réseau reliant plus de 150 institutions financières et maisons de courtage, Wealthica fournit des informations complètes sur les portefeuilles d'investissement, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions financières éclairées.

À propos de goPeer :

goPeer est une société canadienne de technologie financière qui met en relation des investisseurs modernes avec des Canadiens solvables à la recherche d'un prêt. La place de marché de goPeer utilise la technologie pour éliminer les inefficacités du processus de prêt à la consommation, ce qui se traduit par de meilleurs taux pour les emprunteurs, tout en offrant aux investisseurs l'accès à une classe d'actifs à haut rendement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur gopeer.ca.

