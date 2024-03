MONTRÉAL, le 27 mars 2024 /CNW/ - Wealthica, la meilleure application de suivi financier au Canada, est fière d'annoncer la refonte des fonctions de budgétisation de sa plateforme, renforçant ainsi sa position en tant que principale solution pour remplacer Mint qui ne sera plus disponible à compter d'avril. Chef de file dans le domaine de l'agrégation de patrimoine, Wealthica rend le suivi de ses avoirs facile et intuitif pour les investisseurs depuis une décennie. Avec ses nouvelles fonctionnalités, Wealthica donne aux utilisateurs des outils de finances personnelles pour prendre le contrôle de leur budget comme jamais auparavant, en offrant des outils de budgétisation complets.

La gestion des finances personnelles devient de plus en plus critique dans le monde d'aujourd'hui, les individus recherchent des solutions intuitives qui simplifient le processus de budgétisation et fournissent des informations permettant de suivre leur santé financière. Les dernières fonctionnalités de Wealthica répondent à ces besoins, en offrant aux utilisateurs un ensemble d'outils robustes pour créer, suivre et gérer leurs budgets en toute simplicité.

"Chez Wealthica, nous comprenons l'importance de la gestion budgétaire pour atteindre le succès financier", a déclaré Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica "C'est pourquoi nous sommes ravis de présenter nos nouvelles fonctionnalités de budgétisation, conçues pour permettre aux utilisateurs de prendre des décisions financières éclairées et d'atteindre leurs objectifs en toute confiance. Avec ces améliorations, Wealthica est bien positionnée pour remplacer Mint en tant que plateforme de référence pour la gestion des finances personnelles".

Les principales caractéristiques des nouveaux outils de budget de Wealthica sont les suivantes :

Budget personnalisable : Wealthica offre un budget personnalisable adapté à différents objectifs financiers et styles de vie. Que vous épargniez pour des vacances, que vous gériez vos dépenses mensuelles ou pour planifier votre retraite, le suivi budgétaire vous offre un point de départ pour créer un budget qui correspond à vos besoins et à vos priorités. Suivi automatisé des dépenses : Grâce à la fonction de suivi automatisé des dépenses de Wealthica, les utilisateurs peuvent surveiller leurs dépenses sans effort. En reliant leurs comptes d'institutions financières à Wealthica, les utilisateurs peuvent automatiquement catégoriser et suivre leurs dépenses, ce qui leur permet d'obtenir des informations précieuses sur leurs habitudes de dépenses et d'identifier les actions à prendre à fin d'atteindre leurs objectifs financiers. Intégration des investissements : En plus des outils de budgétisation, Wealthica offre de solides fonctions de suivi et d'analyse des investissements. En consolidant tous les comptes d'investissement dans une seule plateforme, les utilisateurs peuvent surveiller la performance de leur portefeuille d'investissement, suivre l'allocation d'actifs et analyser les tendances d'investissement au fil du temps. Cette intégration transparente de la budgétisation et du suivi des investissements fait de Wealthica une solution complète pour la gestion des finances personnelles.

Mettez en place votre budget avec Wealthica dès aujourd'hui !

À propos de Wealthica :

Avec plus de 50 000 utilisateurs canadiens et 33 milliards de dollars d'actifs agrégés, Wealthica est le plus important outil de suivi de patrimoine au Canada , dont l'objectif est de simplifier la gestion financière. Grâce à un solide réseau reliant plus de 150 institutions financières et maisons de courtage, Wealthica fournit des informations complètes sur les portefeuilles d'investissement, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions financières éclairées.

