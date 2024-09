Découvrez l'univers de Warhammer 40 000 comme jamais auparavant avec votre équipe allant jusqu'à 8 joueurs sur les sites de Zero Latency VR à la grandeur de la planète.

MELBOURNE, Australie, 25 septembre 2024 /CNW/ -- Zero Latency VR chef de file incontesté du divertissement immersif et le cerveau derrière le plus grand réseau de réalité virtuelle en déplacement libre au monde, est ravie d'annoncer que Space Marine VR - Defenders of Avarax est maintenant disponible Préparez-vous pour une aventure épique et découvrez ce jeu révolutionnaire, maintenant accessible sur plus de 100 sites dans le monde.

Êtes-vous prêt à incarner les capacités surhumaines d’un Space Marine, le plus grand des guerriers de l’empereur? Transformez votre peur en fureur et battez des essaims extraterrestres dans des batailles épiques, sur la planète Avarax ravagée par la guerre. Libérez vos capacités mortelles dans cette aventure de science-fiction pleine d’adrénaline! Warhammer 40:000: Space Marine VR - Defenders of Avarax, disponible sur les sites de Zero Latency VR dans le monde entier.

Zero Latency vous plonge au cœur de la bataille avec une technologie de pointe, alors que vous incarnez un Space Marine, un super soldat inébranlable et impitoyable. Plongez dans les profondeurs effrayantes d'une vaste cité-ruche, où vous anéantirez des essaims implacables de Tyranides, une terrifiante menace extraterrestre venue des confins de la galaxie. Munissez-vous d'un arsenal d'armes puissantes et repoussez vos limites dans le champ de bataille de réalité virtuelle le plus vaste et le plus complexe jamais créé. Préparez-vous à un combat d'adrénaline sans précédent!

« Ce projet a été une véritable histoire de passion, et je ne pourrais pas être plus fier des efforts extraordinaires de notre équipe pour concrétiser cette vision, a déclaré Tim Ruse, chef de la direction de Zero Latency. « Nous sommes absolument ravis de notre collaboration révolutionnaire avec Games Workshop, qui nous a permis de donner vie à son univers légendaire Warhammer 40,000 d'une façon complètement nouvelle et captivante. « Il s'agit d'une première historique pour la franchise, et nous avons travaillé dur pour créer une expérience vraiment spéciale, qui captivera comme jamais auparavant les inconditionnels et les nouveaux venus. »

L'univers Warhammer 40,000 est l'une des franchises les plus populaires et les plus durables dans le monde de la science-fiction et des jeux de table. Depuis sa création, il y a plus de trois décennies, il a captivé des millions de fans grâce à son histoire richement détaillée, son univers étendu et son jeu captivant. La franchise s'est développée au-delà de ses origines dans le monde des jeux de table pour inclure des romans à succès, des jeux vidéo et même des séries d'animation, consolidant sa place en tant que phénomène culturel avec une communauté mondiale passionnée et dévouée.

Zero Latency vient d'atteindre une étape importante avec 100 sites dans le monde et plus de 4 millions de joueurs qui vivent des aventures immersives. Zero Latency repousse les limites de la réalité virtuelle en permettant aux joueurs de se déplacer librement et de vivre des expériences palpitantes, qu'il s'agisse d'affronter des zombies ou de résoudre des énigmes complexes. Avec un réseau en pleine expansion et des succès retentissants comme Far Cry VR et Outbreak, Zero Latency devrait connaître une croissance encore plus forte dans les années à venir.

À propos de Games WorkshopMD

Games WorkshopMD Group PLC (LSE:GAW.L), basé à Nottingham, au Royaume-Uni, produit les meilleures figurines fantastiques au monde. Games Workshop conçoit, fabrique, vend et distribue sa gamme de jeux, figurines, romans et maquettes WarhammerMD : Age of SigmarMD et WarhammerMD 40,000MD par l'entremise de plus de 540 de ses propres magasins (Games WorkshopMD ou WarhammerMD), de son magasin en ligne www.games-workshop.com et des canaux de vente au détail indépendants dans plus de 50 pays. De plus amples renseignements sur Games Workshop et ses autres marques et gammes de produits connexes (y compris notre division d'édition Black Library et notre studio spécial de figurines en résine Forge World) sont disponibles sur www.games-workshop.com.

Warhammer 40,000: Space Marine VR © Games Workshop Limited 2024. Space Marine VR, le logo Space Marine VR, Defenders of Avarax, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, le logo de l'aigle à deux têtes « Aquila », et tous les logos, illustrations, images, noms, créatures, races, véhicules, lieux, armes, personnages et leurs ressemblances distinctives associés, sont une marque déposée ou une marque de commerce, et/ou © Games Workshop Limited, enregistrés de manière variable dans le monde entier, et utilisés sous licence.

