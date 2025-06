De l'Australie au monde entier - 10 ans de RV époustouflante et un réseau mondial d'amateurs de sensations fortes sur tous les continents sont célébrés avec une réduction de 20 % sur toutes les expériences

MELBOURNE, Australie, 11 juin 2025 /CNW/ - Zero Latency VR, le leader incontesté de la réalité virtuelle en déplacement libre, a officiellement dix ans. D'un simple entrepôt dans les rues de Melbourne, en Australie, à des espaces haut de gamme et une technologie de pointe sur tous les continents, Zero Latency organise une célébration mondiale ultime avec une offre extraordinaire pour les clients du monde entier.

Il y a 10 ans, Zero Latency a lancé une toute nouvelle expérience de jeu à la pointe de la technologie et totalement immersive : la réalité virtuelle en déplacement libre. 10 ans à épater les esprits et à faire vibrer les cœurs. Surmonter les défis avec votre équipe. Voyager à travers des mondes extraterrestres et combattre pour atteindre le sommet du classement. 10 ans à réveiller le compétiteur qui sommeille en vous. Le super soldat lanceur de flammes qui sommeille en vous. Cette partie en vous qui a soif d'aventures pures et hors du commun. Zero Latency VR - 10 ans, des millions de joueurs, une fête épique. Réservez dès maintenant pour une réduction de 20 %.

Ce qui a commencé en 2015 avec un casque et une vision audacieuse est devenu un phénomène mondial dans le domaine de la RV en déplacement libre. En dix ans à peine, Zero Latency a redéfini ce que signifie vivre des expériences sociales et immersives, en proposant plus de 5 millions d'expériences de RV palpitantes et déconcertantes et en se développant pour atteindre plus de 120 sites entièrement opérationnels, avec plus de 150 sites ouverts ou en cours de déploiement dans 30 pays.

« C'est grâce à nos joueurs que nous avons franchi cette étape incroyable », a déclaré Tim Ruse, chef de la direction de Zero Latency. « Qu'il s'agisse de combattre des zombies ou de naviguer dans des mondes extraterrestres, chaque aventure a été guidée par notre passion pour redéfinir la réalité. Nous avons toujours su que les expériences sans fil et entièrement immersives étaient l'avenir. La sensation d'explorer des mondes fantastiques comme s'il s'agissait de la vie réelle est tout simplement passionnante. Nous étions déterminés à bâtir le système et à prouver que c'était possible, et grâce à beaucoup de courage, d'ingéniosité et à une équipe mondiale exceptionnelle, nous avons établi des liens entre les gens de façon vraiment mémorable. « Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans les années à venir. »

Pour fêter l'événement, Zero Latency lance une offre d'anniversaire mondiale à durée limitée :

20 % DE RÉDUCTION sur toutes les expériences de RV et des bons-cadeaux du 13 au 30 juin, en utilisant le code : BIRTHDAY20

Que vous soyez au fin fond de Space Marine VR : Defenders of Avarax, que vous cherchiez un remède à une épidémie de zombies avec vos amis ou que vous vous battiez dans les îles chaotiques infestées de pirates de Far Cry VR, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se lancer.

Des millions de joueurs ont réveillé le leader, l'explorateur, le survivant, le compétiteur et le stratège qui sommeille en eux dans les aventures de RV les plus immersives, les plus palpitantes et les plus indépendantes jamais créées. Plus de 10 ans de cris, de rires et d'efforts pour devenir un héros ont permis de tuer plus de 460 millions de zombies.

Préparez-vous, rassemblez votre équipe et joignez-vous à la fête d'anniversaire qui se déroule dans le monde entier.

Réservez dès maintenant sur https://booking.zerolatencyvr.com/ et faites partie du prochain million de jeux.

À PROPOS DE ZERO LATENCY

Zero Latency VR est le pionnier mondial du divertissement immersif, repoussant les limites de ce qu'il est possible d'accomplir dans les expériences en espaces réels. En tant que plus grand réseau de RV en déplacement libre de la planète, avec plus de 120 sites de pointe établis dans plus de 30 pays, Zero Latency est l'endroit où les amateurs de sensations fortes viennent vivre leurs fantasmes les plus fous.

LIENS POUR LES MÉDIAS SOCIAUX :

Instagram et TikTok : @zerolatencyvr

LinkedIn : Zero Latency VR

Personne-ressource pour les médias :

Luke Mitchell

Gestionnaire des relations publiques et des communications

+61 (0) 413614412

[email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=or0hWv5U2cE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2707597/Zero_Latency_10th_Anniversary__Landscape_Social_1200x630.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2489254/5362743/Zero_Latency_VR_logo_2024_primairy_RGB_Logo.jpg

SOURCE Zero Latency VR