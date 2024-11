En décembre, Zero Latency VR propose une expérience des fêtes unique d'Outbreak avec Slay Season, mettant en vedette des zombies festifs, des paysages hivernaux et des défis saisonniers spéciaux pour les joueurs du monde entier.

MELBOURNE, Australie, 21 novembre 2024 /CNW/ - Qui dit hiver dit saison des… zombies? En décembre, Zero Latency VR présente Slay Season, un nouveau mode exclusif sur le thème des fêtes pour son jeu de zombies incontournable, Outbreak.

Préparez-vous à Outbreak : Slay Season - l’aventure de RV dans l’univers des zombies la plus excitante et la plus avancée, avec une touche festive! Période des fêtes. Zombies. Sabotage. Un remède volé. Dans le jeu de RV en déplacement libre terrifiant Outbreak, vous et votre équipe de soldats d’élite devez survivre à des hordes de joyeux zombies et vaincre un ennemi impitoyable pour récupérer un remède volé. Survivrez-vous à cette saison des fêtes? Outbreak : Slay Season regorge de divertissements festifs, de jeux de mots des fêtes et de terreur. Offert uniquement du 4 décembre au 5 janvier - ne manquez pas l’occasion de passer vos vacances sous le signe du massacre avec Zero Latency VR!

Dans cette version festive de l'aventure classique, les joueurs vivront des horreurs des fêtes comme jamais auparavant, avec des zombies vêtus comme le père Noël, des champs de bataille enneigés et juste la bonne proportion de chaos des fêtes. Convenant parfaitement aux adeptes d'Outbreak, le mode Slay Season propose le même jeu, mais avec une métamorphose des fêtes, ajoutant des rires inattendus et des frissons festifs!

Outbreak est déjà reconnu comme l'un des jeux les plus populaires de Zero Latency, et Slay Season regorge de surprises! Des zombies festifs portant des chapeaux de père Noël au décor jovial, en passant par une trame sonore qui passe de la joie à la menace, les joueurs peuvent s'attendre à un affrontement des fêtes entièrement immersif, alors que nous soulignons le premier anniversaire de l'union des joueurs à l'échelle mondiale pour survivre à la horde de zombies.

« Avec Slay Season, nous avons pris l'un de nos jeux les plus populaires, Outtbreak, et ajouté une touche festive sur le thème des fêtes, » a déclaré Hayley McKenzie, directrice du marketing de Zero Latency VR. « C'est un exemple parfait de la façon dont nous pouvons réinventer notre propriété intellectuelle la plus populaire pour souligner des moments clés tout au long de l'année, créant des expériences thématiques inoubliables. Regorgeant de surprises saisonnières, Slay Season offre un mélange parfait de plaisir, de nostalgie et de jeu palpitant, rassemblant les gens pour créer des souvenirs durables pendant les moments spéciaux de l'année. »

Zero Latency invite les nouveaux joueurs et les connaisseurs à « faire un massacre » pendant la période des fêtes avec Slay Season, qui sera disponible à l'échelle mondiale du 4 décembre au 5 janvier. Que vous soyez à la recherche d'une sortie familiale amusante ou d'une activité mémorable en équipe, Slay Season de Zero Latency VR est la façon idéale d'illuminer la saison brillante, et peut-être d'y ajouter un peu de suspense!

Réservez dès maintenant et obtenez un rabais supplémentaire de 20 % sur votre séance dans le cadre de notre vente du Vendredi fou. Préparez-vous à « faire un massacre » pendant les fêtes. Disponible aux sites participants de Zero Latency dans le monde entier : https://zerolatencyvr.com/experience/slay-season

À PROPOS DE ZERO LATENCY

Zero Latency VR est le pionnier mondial du divertissement immersif, repoussant les limites de ce qu'il est possible d'accomplir dans les expériences en espaces réels. En tant que plus grand réseau de RV en déplacement libre de la planète, avec plus de 100 sites de pointe établis dans plus de 26 pays, Zero Latency est l'endroit où les amateurs de sensations fortes viennent vivre leurs fantasmes les plus fous. Depuis le lancement du premier site de RV en déplacement libre au monde en 2015, Zero Latency a électrifié plus de 4 millions de joueurs, les catapultant dans des batailles déchirantes contre les zombies, les pirates et les robots, et les défiant avec des casse-tête qui défient la gravité. Que vous incarniez un Space Marine féroce ou que vous fassiez équipe avec des amis pour des affrontements épiques à huit joueurs, Zero Latency propose des aventures à couper le souffle qui dépassent de loin la réalité.

LIENS POUR LES MÉDIAS SOCIAUX :

Instagram et TikTok : @zerolatencyvr

LinkedIn : Zero Latency VR

Personne-ressource pour les médias :

Luke Mitchell

directeur, gestionnaire des RP et Communications,

+61 (0) 413 614 412

[email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ZN80CPa1fT8

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2563171/Slay_Season_Hero_Landscape.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2489254/Zero_Latency_VR_logo_2024_primairy_RGB_Logo.jpg

SOURCE Zero Latency VR