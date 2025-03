Préparez-vous à vivre l'expérience de réalité virtuelle en déplacement libre la plus emballante qui soit. Plongez dans l'intensité de Threat: Lethal avec votre équipe dans les emplacements de Zero Latency VR à l'échelle mondiale.

MELBOURNE, Australie, le 10 mars 2025 /CNW/ - Zero Latency VR, une pionnière de la réalité virtuelle en déplacement libre, est heureuse d'annoncer le lancement de Space Marine VR - Defenders of Avarax - Threat: Lethal, un mode de jeu qui transforme le paysage du combat en réalité virtuelle. Cet ajout palpitant à l'expérience Space Marine VR est conçu pour plonger les joueurs dans une bataille viscérale à couper le souffle contre une menace extraterrestre incessante.

Votre escouade est-elle prête à affronter Threat: Lethal, un mode d’équipe de combat intense qui n’est pas pour les cœurs sensibles? Ce nouveau mode d’équipe de niveau supérieur transforme Space Marine VR: Defenders of Avarax en notre expérience la plus difficile à ce jour. Vaincre les essaims extraterrestres est devenu plus difficile, et la mort frappe l’équipe à chaque niveau brutal. Le succès de la mission n’est pas garanti et chaque tentative est une leçon de survie. Préparez-vous à peaufiner vos stratégies et à éveiller votre guerrier intérieur. Threat: Lethal, un nouveau mode d’équipe emballant à Zero Latency VR (PRNewsfoto/Zero Latency VR)

Threat: Lethal exige une profondeur stratégique sans précédent de la part des joueurs - ramener à la vie les camarades tombés, éviter soigneusement les tirs amis et garder le contrôle des foules avec les armes nouvellement introduites. Chaque échec d'équipe rétablit le niveau, mais offre également une nouvelle occasion de peaufiner les tactiques et de renforcer l'unité de l'équipe. À chaque point de contrôle conquis, l'intensité de la bataille s'intensifie, ne mettant au défi que les équipes les plus cohésives pour repousser l'assaut sans relâche des extraterrestres et revendiquer le triomphe.

« Threat: Lethal n'est pas seulement un jeu, c'est un terrain d'essai pour l'élite, a déclaré Tim Ruse, chef de la direction de Zero Latency VR. Il s'agit de notre mode de jeu le plus difficile et le plus compétitif à ce jour, conçu pour offrir une expérience intense et palpitante. Elle met à l'épreuve votre véritable courage avec plus d'ennemis que jamais et un risque réel de défaite, de sorte que chaque confrontation est incroyablement unique. Face à des adversaires astucieux, à un jeu stratégique et à des interactions d'équipe critiques, elle représente l'apogée de la guerre immersive en réalité virtuelle. »

Le jeu primé Space Marine VR: Defenders of Avarax, lancé en septembre 2024, est rapidement devenu l'expérience phare de Zero Latency. Armés d'une technologie de pointe, les joueurs plongent dans les vastes étendues d'une cité-ruche pour repousser les Tyranides, une terrifiante menace extraterrestre. Cette dernière version, Threat: Lethal, présente une touche critique - le travail d'équipe est primordial, avec la renaissance des coéquipiers nécessaires à la progression, ce qui fait que la victoire est tout sauf certaine.

Rassemblez votre équipe et entrez dans la mêlée à n'importe quel site de Zero Latency VR à l'échelle mondiale. Réservez votre séance dès maintenant et prouvez votre valeur dans le monde exaltant de Space Marine VR - Threat:Lethal à partir du 12 mars.

À PROPOS DE ZERO LATENCY

Zero Latency VR est le pionnier mondial du divertissement immersif, repoussant les limites de ce qu'il est possible d'accomplir dans les expériences en espaces réels. En tant que plus grand réseau de RV en déplacement libre de la planète, avec plus de 100 sites de pointe établis dans plus de 26 pays, Zero Latency est l'endroit où les amateurs de sensations fortes viennent vivre leurs fantasmes les plus fous. Depuis le lancement du premier site de RV en déplacement libre au monde en 2015, Zero Latency a électrifié plus de 4 millions de joueurs, les catapultant dans des batailles déchirantes contre les zombies, les pirates et les robots, et les défiant avec des casse-tête qui défient la gravité. Que vous incarniez un Space Marine féroce ou que vous fassiez équipe avec des amis pour des affrontements épiques à huit joueurs, Zero Latency propose des aventures à couper le souffle qui dépassent de loin la réalité.

À propos de Games WorkshopMD

Games WorkshopMD Group PLC (LSE:GAW.L), basé à Nottingham, au Royaume-Uni, produit les meilleures figurines fantastiques au monde. Games Workshop conçoit, fabrique, vend et distribue sa gamme de jeux, figurines, romans et maquettes WarhammerMD : Age of SigmarMD et WarhammerMD 40,000MD par l'entremise de plus de 553 de ses propres magasins (Games WorkshopMD ou WarhammerMD), de son magasin en ligne www.games-workshop.com et des canaux de vente au détail indépendants dans plus de 50 pays. De plus amples renseignements sur Games Workshop et ses autres marques et gammes de produits connexes (y compris notre division d'édition Black Library et notre studio spécial de figurines en résine Forge World) sont disponibles sur www.games-workshop.com.

Warhammer 40 000 : Space Marine VR © Games Workshop Limited 2025. Space Marine VR, le logo Space Marine VR, Defenders of Avarax, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, le logo de l'aigle à deux têtes « Aquila », et tous les logos, illustrations, images, noms, créatures, races, véhicules, lieux, armes, personnages et leurs ressemblances distinctives associés, sont une marque déposée ou une marque de commerce, et/ou © Games Workshop Limited, enregistrés de manière variable dans le monde entier, et utilisés sous licence.

