Cette année, ramenez la magie des Fêtes à la maison grâce aux jouets populaires de Walmart!

MISSISSAUGA, ON, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Enfants (et grands enfants), ne cherchez pas plus loin pour la période des Fêtes! Walmart Canada dévoile sa liste très attendue des jouets les plus populaires de 2023, qui comprend des choix de cadeaux pour chaque tranche d'âge, chaque intérêt et chaque budget (à la fois en magasin et en ligne au www.walmart.ca). Il n'est pas étonnant que Walmart soit la boutique de jouets no 1 au Canada*. La liste de cette année comprend les jouets les plus recherchés par les enfants de tous les âges (et par tous ceux qui sont restés des enfants de cœur!); elle rend le magasinage abordable, facile et amusant pour répandre la bonne humeur tout au long de la saison.

Les clients pourront ramener chez eux des marques bien connues telles que LEGO, Barbie et Play-Doh, ainsi que des marques sous licence récentes et enthousiasmantes telles que Pokémon, La Pat'Patrouille, Les Tortues ninja et bien d'autres encore. La sélection variée de jouets incontournables qui est proposée à des prix abordables garantit de donner le sourire à tous les visages d'enfant.

Détendez-vous pendant les Fêtes grâce aux nombreuses possibilités d'achat et aux prix toujours bas de Walmart.

À titre de choix numéro un au pays pour économiser sur le magasinage des Fêtes**, Walmart permet d'optimiser le budget des Fêtes avec tous les jouets populaires en chute de prix tout au long de la saison. Les clients peuvent choisir de faire leurs achats en succursale ou en ligne au www.walmart.ca, et profiter de la livraison rapide et gratuite pour toutes les commandes d'un minimum de 35 $***. Les clients ont également la possibilité d'ajouter des milliers de jouets dans leur commande d'épicerie Walmart à cueillette ou livraison; cela leur offre une expérience simple qui leur permet de recevoir des produits d'épicerie, des jouets et des jeux livrés à domicile, en seulement deux heures****. Pour cette saison des Fêtes, Walmart offre à la fois la garantie d'économiser et la commodité d'une destination d'achat unique.

« Chez Walmart Canada, nous pensons que chaque enfant mérite de connaître la joie de recevoir des jouets qu'il aime, en particulier pendant la saison des Fêtes », explique Hilary Wingate, directrice principale du rayon des jouets. « C'est pourquoi nous nous efforçons de proposer une vaste sélection de jouets de haute qualité à des prix concurrentiels. Notre engagement en ce qui concerne les prix abordables ne se limite pas à la période des Fêtes; c'est une promesse que nous tenons tout au long de l'année. Vous pouvez être certain que lorsque vous magasinez chez nous, vous obtenez le meilleur rapport qualité-prix. Walmart Canada est là pour rendre les Fêtes abordables et accessibles à toutes les familles. »

Les jouets les plus populaires de 2023 comprennent :

Bateau des chamis de Gabby de Gabby et la maison magique (49,97 $ + TVH/TPS)

Lampe interactive Funny Sunny de VTech - Version anglaise (59,97 $ + TVH/TPS)

Lampe interactive Funny Sunny de VTech - Version française (59,97 $ + TVH/TPS)

Coffret de sable Rainbow Cake Shoppe de Kinetic Sand (19,97 $ + TVH/TPS)

Les jouets incontournables à moins de 35 $ sont les suivants :

Mini articles de collection Make It Mini de MGA's Miniverse (12,97 $ + TVH/TPS)

Peluche Disney Hugmees par Squishmallows 10 po (14,97 $ + TVH/TPS)

Ensemble de construction Bedroom Set de LEGO Friends (19,86 $ + TVH/TPS)

Jeu de société Twister Air (17,97 $ + TVH/TPS)

Coffret de conception de bracelets PopStyle Bracelet Maker de Cool Maker (24,97 $ + TVH/TPS)

Capsule surprise Monster Trucks Smashers (29,97 $ + TVH/TPS)

Ensemble de construction LEGO Speed Champions (24,86 $ + TVH/TPS)

Animal numérique interactif avec boîtier Bitzee (29,97 $ + TVH/TPS)

Poupée Pixlings de Magic Mixies (19,97 $ + TVH/TPS)

Les jouets incontournables à moins de 50 $ sont les suivants :

Ensemble de construction MEGA Pokémon (39,97 $ + TVH/TPS)

Ensemble de jeu de four Cookeez Makery (39,97 $ + TVH/TPS)

Poupée volante magique L.O.L. Surprise! (39,97 $ + TVH/TPS)

Véhicule transformable de Chase avec figurine Mighty Pup La Pat'Patrouille : La super patrouille - le film (42,97 $ + TVH/TPS)

Robot télécommandé YCOO Robot de Robo Blast (44,97 $ + TVH/TPS)

Les jouets incontournables classiques comprennent :

Ensemble de pâte à modeler Le p'tit resto de Play-Doh Kitchen Creations (29,97 $ + TVH/TPS)

Camionnette de livraison de pizza Les Tortues ninja : Chaos chez les mutants (49,97 $ + TVH/TPS)

Avion de rêve Barbie par Little People (39,97 $ + TVH/TPS)

Coffret de jeu Barbie Boutique Créations (49,97 $ + TVH/TPS)

Peluche interactive Furby mauve - Version française (69,97 $ + TVH/TPS)

Peluche interactive Furby mauve- Version anglaise (69,97 $ + TVH/TPS)

Foudroyeur Double Punch Elite 2.0 de Nerf (29,97 $ + TVH/TPS)

Coffret Collisions épiques de Hot Wheels (49,97 $ + TVH/TPS)

Créez votre liste de souhaits pour les Fêtes 2023 avec le très attendu livret de jouets de Walmart ici : https://www.walmart.ca/fr/cp/toy-lookbook/6000204173171. Pour plus de renseignements, suivez-nous sur les médias sociaux : @walmartcanada.

La campagne Créez des p'tits miracles revient pour répandre la joie des Fêtes

La cinquième campagne annuelle Créez des p'tits miracles sera lancée le 1er novembre 2023 pour soutenir les hôpitaux pour enfants à travers le Canada. Pour chaque ourson Teddy vendu d'ici le 31 décembre 2023, Walmart versera 2 $ au réseau Children's Miracle Network, jusqu'à concurrence de 200 000 $. Les clients peuvent également soutenir cette cause en faisant un don à la caisse en magasin ou en ligne au www.walmart.ca.

À propos de Walmart Canada

Nous exploitons un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale, servant plus de 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2022 et elle a également été nommée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé plus de 650 millions de dollars pour soutenir les collectivités partout au Canada. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

* Étude de marché NPD pour l'industrie du jouet les 12 derniers mois se terminant en juin 2023.

** Selon un sondage mené à la demande de Walmart, effectué auprès de 1 499 adultes canadiens sélectionnés au hasard entre le 23 et le 28 août 2023.

*** Commande minimum de 35 $ avant les taxes et les frais. Applicable seulement aux articles vendus et expédiés par Walmart. Précisions et restrictions à Walmart.ca

**** Des frais s'appliquent. Offert à certaines succursales. Commande minimum de 35 $ avant les taxes et les frais. Offert seulement avec le service de livraison d'épicerie. Précisions à Walmart.ca.

