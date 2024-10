Walmart Canada dévoile son livret de jouets populaires de 2024, juste à temps pour les Fêtes

Près de la moitié des jouets populaires de cette année se trouvent exclusivement chez Walmart Canada. Tous les jouets populaires vendus chez Walmart Canada sont offerts à moins de 60 $ et sont en chute de prix durant toute la période des Fêtes.

Dans le cadre du mouvement Mardi je donne, Walmart Canada remettra 1 $ au réseau Children's Miracle Network pour chaque jouet vendu en magasin et à Walmart.ca.

MISSISSAUGA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Walmart Canada donne le coup d'envoi aux Fêtes avec la publication de son livret de jouets populaires de 2024 tant attendu qui permettra aux clients de se procurer très tôt des cadeaux parfaits pour petits et grands. Cette année, 40 pour cent des jouets populaires qui figurent dans le livret sont vendus exclusivement chez Walmart Canada. En tant que boutique de jouets no 1 au Canada, Walmart offre les cadeaux que les Canadiens cherchent, que ce soit en magasin ou en ligne.

Pour aider les Canadiens à célébrer et à respecter leur budget des Fêtes tout en cochant des articles sur leur liste d'achats, Walmart Canada propose des jouets populaires à moins de 60 $ qui seront en chute de prix pour toute la durée des Fêtes. De plus, 70 pour cent de ces jouets sont offerts à moins de 40 $! La sélection de jouets indispensables de cette année comprend l'ensemble de construction Le ukulele tropical, Les animaux marins ou La roue de LEGOMD Creator et l'ensemble de jeu Miniboulangerie Munch de Disney Munchlings 25 pièces de marques adorées comme LEGOMD, Disney, Mattel Canada, Play-Doh et plus.

« En tant que mère de deux enfants, j'adore voir les étoiles dans leurs yeux lorsqu'ils déballent le cadeau parfait. C'est pourquoi nous travaillons fort chaque année pour offrir une sélection de jouets remarquables à petits prix pour tous les âges et les intérêts et toutes les étapes du développement, affirme Hilary Wingate, directrice principale des jouets chez Walmart Canada. Notre mission est de proposer des jeux amusants à prix abordables, et je suis fière que les jouets populaires de cette année soient tous offerts à moins de 60 $ pour aider les familles à vivre une période des Fêtes magique. »

Jouets populaires de 2024 chez Walmart Canada :

Jouet animatronique Real FX de Disney Stitch 18 po - variation possible avec Chase et certificat de première édition (59,97 $)

Creeper explosif télécommandé de Minecraft, lumières et sons, 10 particules d'explosion et code de contenu téléchargeable (59,97 $)

Ensemble de jeu d'avion transformable 3 en 1 Bluey, figurines exclusives comprises (59,97 $)

Projecteur Story Dream MachineMC de Little TikesMD(59,97 $)

Jouets indispensables à moins de 35 $ :

Jeu de lancer de figurines Chats-volants d'Exploding Kittens (14,97 $) - exclusivité!

Foudroyeur HorrorFire Doomsday XSHOT Insanity (19,97 $) - exclusivité!

Ensemble de salon de manucure Go Glam de Cool Maker, pour 200 ongles, 4 motifs, masque à ongles, 2 applicateurs de vernis et accessoires (24,97 $)

Ensemble de tapis de voyage Fold and Go de Play-Doh pour débutant, 3 ans et plus (27,97 $)

Gecko grimpeur de murs Hex Bots, robot radiocommandé rechargeable pour enfants (29,97 $)

Ensembre de construction La voiture de course Audi S1 e-tron quattro de LEGOMD Speed Champions (29,86 $)

Ensemble de maison de rêve et de 2 véhicules Mini BarbieLand de Barbie avec poupées de 5,1 po, meubles et accessoires (29,97 $)

Camion à brillant à lèvres Yummiland (29,97 $) - exclusivité!

Super chariot interactif multi-activités de VTech - version anglaise (29,97 $)

Ensemble de construction Le ukulele tropical, Les animaux marins ou La roue de LEGOMD Creator (29,86 $) - exclusivité!

Camion à ordures et de recyclage 3 en 1 Maxx Action (34,97 $) - exclusivité!

Jouet interactif Bitzee de Disney avec 30 personnages à l,intérieur (34,97 $)

Jouets indispensables à moins de 50 $ :

Ensemble de jeu Miniboulangerie Munch de Disney Munchlings 25 pièces (39,97 $)

Aspirateur-jouet sans fil Dyson (39,97 $)

Poupée ily 4EVER de Disney 18 po - inspirée par Stitch (39,97 $) - exclusivité!

Ensemble de jeu gâteau peluche Freezy Cakez de Cookeez Makery, peluche interactive parfumée (39,97 $)

Voiture télécommandée personnalisable Pixie Cruiser Doodle (39,97 $) - exclusivité!

Ensemble pour débutant GraviTrax Junior de Ravensburger (49,97 $)

Peluche interactive Thready Bear, plus de 70 expressions et réactions (49,97 $)

Circuit Cascades spirales Hot Wheels de Little People, 2 voitures-jouets (49,97 $)

Ensemble de piste Supercharge Speedway de Monster Jam, comprend les camions monstres moulés Megalodon et El Toro Loco à l'échelle 1:64 (49,97 $)

Petite autocaravane de rêve Barbie par Little People de Fisher-Price, lumières, musique et 2 figurines (49,97 $)

Pour magasiner la sélection complète, visitez la boutique de jouets de Walmart.

Magasinage simplifié

Peu importe le mode de magasinage préféré des clients, que ce soit sur place ou en ligne à Walmart.ca, ils peuvent profiter de la livraison rapide et gratuite sur les commandes de 35 $** et plus.

Les clients de Walmart peuvent créer leur liste de cadeaux des Fêtes 2024 en parcourant le livret de jouets tant attendu de Walmart. Pour trouver plus d'inspiration pour le magasinage des Fêtes, suivez Walmart sur Instagram et TikTok.

La campagne Créez des p'tits miracles est de retour pour répandre la joie des Fêtes

Dans le cadre du mouvement Mardi je donne (le 3 décembre 2024), Walmart Canada remettra 1 $ au réseau Children's Miracle Network pour chaque jouet vendu en magasin et à Walmart.ca, jusqu'à concurrence de 200 000 $, dans le but de soutenir les initiatives en recherche de traitements pouvant sauver des vies. Cette initiative spéciale d'une journée met l'accent sur l'esprit de générosité et permet aux clients de poser un geste concret à chaque achat. Les clients peuvent aussi faire un don à la caisse ou en ligne à Walmart.ca.

* Source: Étude de marché de Circana, S. A. R. L., pour l'industrie du jouet au Canada, à l'exception des détaillants d'articles de seconde de main et des jeux vidéo, en dollars et en unités, sur une période de 3 mois se terminant en juin 2024 et sur une période de 12 mois se terminant en juin 2024.

** Le total de la commande doit être de 35 $ minimum avant taxes et frais. Applicable seulement aux articles vendus et expédiés par Walmart. Visitez Walmart.ca pour les précisions et restrictions.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 750 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à Walmart.ca sur les pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

SOURCE Walmart Canada