Walmart Canada annonce le lancement d'une collection d'articles de maison et de réception en série limitée, en collaboration avec Tori Wesszer, juste à temps pour les Fêtes

Cette collection exclusive comprendra des décorations pour la maison et des accessoires de réception tendance offerts à prix abordables pour les Fêtes.

MISSISSAUGA, ON, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Walmart Canada annonce aujourd'hui le lancement d'une collection d'articles de maison et de réception en série limitée, en collaboration avec l'auteure de livres de recettes et influenceuse de style de vie Tori Wesszer. Cette collection fera son entrée dans les succursales le mercredi 6 novembre et marque la toute première collaboration de l'entreprise avec un influenceur pour des articles de décoration.

Fraiche x Walmart Canada (Groupe CNW/Walmart Canada)

Cette époustouflante collection de 75 articles a été conçue pour rendre la magie des Fêtes et s'inspire du style unique de Tori combiné aux bas prix de tous les jours de Walmart afin de permettre à tous de créer des décors tout aussi magnifiques que chaleureux.

Dans son engagement à faciliter l'accès à la mode maison branchée, Tori est d'avis qu'il devrait être possible d'améliorer son espace de vie à petits prix. Cette collaboration donne naissance à une collection qui adopte les tendances des Fêtes 2024 comme l'élégance givrée et l'ambiance hivernale de chalet, lesquelles misent sur de jolis accents tels que les cloches, les boucles, les minimaisons et les minicouronnes, les ornements, les arbres en verre et les rennes. Avec des articles offerts à des prix aussi bas que 4,98 $, les clients peuvent trouver des options accessibles et tendance pour décorer leur foyer durant les Fêtes. Cette collection propose une foule de décorations, d'articles de tables et plus offerts dans des couleurs, textures et tissus variés qui inspirent le bonheur de se rassembler aux Fêtes.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Tori Wesszer pour cette collection exclusive d'articles de maison et de réception, affirme Krista Thomas, vice-présidente des articles de maison et des biens durables chez Walmart Canada. La passion de Tori pour la création de magnifiques espaces invitants s'harmonise parfaitement à notre mission d'offrir des décorations branchées et abordables pour tous. Nous croyons que cette collection invitera nos clients à célébrer la magie des Fêtes avec leurs proches et qu'elle les aidera à créer des souvenirs mémorables à la maison, le tout sans compromis sur les bas prix que les clients attendent de Walmart. »

« J'adore décorer ma maison pour les Fêtes, et cette collection ajoutera une touche de beauté et de magie à votre espace, dit Tori Wesszer. Je suis heureuse de collaborer avec Walmart Canada afin d'apporter mon style et ma touche personnelle dans les foyers canadiens en cette période des Fêtes. Il est maintenant possible de décorer sa maison sans se ruiner. »

Cette collection sera offerte en exclusivité dans les succursales Walmart du Canada et en ligne à Walmart.ca. Pour en savoir plus, suivez-nous sur les réseaux sociaux : @walmartcanada

Lien vers la page de la collection

Lien vers OLV

Liens vers les images de la collection

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 750 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

À propos de Tori Wesszer

Tori Wesszer est une diététiste autorisée, une blogueuse culinaire et de style de vie, une fondatrice d'une jeune entreprise technologique et une auteure de livres de recettes populaires vivant dans la pittoresque vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique. Elle aide les femmes et leur famille à mieux vivre et à adopter de saines habitudes, notamment en cuisine, le cœur de la maison. Grâce à son plan de repas Fraîche Table qui permet de gagner du temps, à son blogue Fraîche Living et à ses livres de recettes Fraiche Food, Full Hearts et Fraiche Food, Fuller Hearts (co-écrits avec Jillian Harris), Tori partage des recettes simples, des plans de repas et des conseils déco et style de vie pratiques dans le but de faciliter la vie à tous.

SOURCE Walmart Canada

Personne-ressource pour les médias : Mishel Chavoulski, Relations publiques, APEX, [email protected]