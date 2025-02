Une collection élégante et abordable de 41 articles pour l'intérieur, l'extérieur et la cuisine qui raviront ceux qui cherchent à embellir leur espace de vie ce printemps.

MISSISSAUGA, ON, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Walmart Canada lance aujourd'hui sa deuxième collection d'articles de cuisine et de décoration pour la maison en série limitée, en collaboration avec l'auteure de livres de recettes et influenceuse Tori Wesszer. Offerte dans certaines succursales et en ligne, la collection offre des articles abordables pour la maison qui incarnent la fusion de la simplicité et du luxe. Juste à temps pour le printemps, elle met en valeur des tons neutres et chauds, des teintes douces et délavées par le soleil, de même que des finitions de terre cuite et des effets de terre.

Fraîche Living x Walmart Canada (Groupe CNW/Walmart Canada)

Dans la lignée de la collection des Fêtes très attendue et bien accueillie de Tori, cette collection de 41 nouveaux articles évoque merveilleusement le printemps grâce à des pastels doux et des textures légères.

Des arrosoirs, lanternes, ensembles de jardinières et outils de jardinage aux nappes et linges de cuisine en passant par les plats de cuisson en porcelaine, la collection offre une variété d'articles abordables à partir de 5,97 $ seulement. Conçue pour embellir n'importe quel lieu, cette collection aux bas prix de tous les jours de Walmart est un vent de fraîcheur printanière pour la maison et chaque détail intègre la beauté de la saison.

« Walmart Canada est ravie de poursuivre sa collaboration avec Tori Wesszer et d'offrir à ses clients une nouvelle façon de réimaginer leur foyer ce printemps grâce à la collection printanière Fraîche Living x Walmart Canada », dit Krista Thomas, vice-présidente, Articles de maison et bien durables à Walmart Canada. « Cette collection exclusive réunit un design élégant et des prix abordables pour rafraîchir facilement son décor pour la saison. Elle offre le meilleur de l'élégance et un bon rapport qualité-prix, ce qui permet aux Canadiens de concevoir et d'aménager un espace de vie à leur goût. »

« Au printemps, un de mes passe-temps préférés est le jardinage, et je voulais que cette collection reflète combien j'aime un jardin en fleurs », explique Tori Wesszer. « Je suis enchantée de collaborer à nouveau avec Walmart Canada et de présenter mon style aux Canadiens qui souhaitent redonner de l'éclat à leur maison en prévision des mois plus chauds, sans faire de compromis sur la beauté ou le prix. »

La collection est offerte en exclusivité dans les succursales de Walmart Canada et en ligne à Walmart.ca. Pour des nouvelles, suivez-nous dans les médias sociaux : @walmartcanada.

