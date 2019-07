Walmart Canada présente son nouveau programme de formation pour les personnes ayant un trouble du développement

LAVAL, QC, le 30 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Walmart Canada est fière de présenter aujourd'hui son nouveau programme à l'intention des personnes présentant un trouble du développement : le Programme de stagiaires en formation du Québec.

Travaillant depuis plus de vingt ans avec des organismes locaux pour offrir des occasions de stage à des centaines de personnes ayant des troubles du développement, Walmart Canada propose maintenant un programme amélioré et harmonisé pour stagiaires en formation partout dans la province.

« Nous sommes extrêmement fiers de présenter aujourd'hui ce nouveau programme et sommes persuadés que les nouvelles options offertes viendront répondre aux besoins de nombreux participants, présents et futurs, a déclaré Josée Monette, vice-présidente, Ressources humaines, chez Walmart Canada. Grâce à l'appui des organismes locaux et de divers partenaires, nous avons élaboré un programme bonifié et encore mieux adapté à la réalité des personnes ayant un trouble du développement afin de leur offrir un environnement d'intégration social. »

En vertu du nouveau programme, tous les participants, avec l'appui de leurs établissements locaux (établissement de soins de santé et de services sociaux, organisme à but non lucratif ou école), se verront offrir deux options : une occasion de stage rémunérée ou une occasion de stage bénévole.

Les participants actuels se verront offrir :

se verront offrir : Une occasion de stage rémunérée avec un contrat renouvelable.



Une occasion de stage bénévole avec un contrat renouvelable

Les nouveaux participants, se joignant au programme en remplacement de participants actuels, se verront offrir :

participants, se joignant au programme en remplacement de participants actuels, se verront offrir : Une occasion de stage rémunérée avec un contrat renouvelable.



Une occasion de stage bénévole avec un contrat qui pourra être renouvelé une fois, pour un maximum de deux ans, permettant ainsi aux nouveaux participants bénévoles d'acquérir de nouvelles compétences chez Walmart, tout en continuant de travailler à terme avec leurs agences locales pour trouver d'autres occasions d'intégration.

« Grace à ce nouveau programme amélioré, nous sommes fiers de bâtir sur nos deux décennies d'expérience à offrir des opportunités d'intégration en milieu de travail enrichissantes pour les participants ayant un trouble de développement », a ajouté Monette

