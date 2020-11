Cette année, les offres du Vendredi fou seront réparties sur plusieurs événements pour offrir aux clients de Walmart les meilleurs prix de la saison, de façon responsable et sécuritaire. Chaque occasion d'économies débutera en ligne Walmart.ca et se poursuivra dans les quelque 400 succursales d'un bout à l'autre du pays. Comme nouveauté cette année, les clients pourront obtenir encore plus de produits exclusifs Walmart et d'offres en ligne, profiter du paiement sans contact à la caisse et avoir la possibilité de récupérer leurs achats du Vendredi fou faits en ligne à l'aide de la cueillette gratuite sans contact en magasin. De plus, les clients peuvent télécharger l'application mobile pour connaître les nouvelles aubaines, les offres spéciales et plus encore.

Événements du Vendredi fou

1. Lancement de nouvelles consoles de jeux

Lancement de la Xbox Series X de Microsoft (10 novembre) et la PS5 de Sony (12 novembre) exclusivement en ligne à Walmart.ca.

2. Premières aubaines du Vendredi fou

Du jeudi 19 novembre au mercredi 25 novembre en magasin et en ligne.

3. Événement des jouets et jeux vidéo

Le mercredi 25 novembre à partir de 21 h, HNE, à Walmart.ca.

Cet événement se poursuivra en magasin à 7 h, heure locale, le 26 novembre.

4. Événement principal du Vendredi fou 2020

Le jeudi 26 novembre à partir de 21 h, HNE à Walmart.ca.

Les portes ouvriront à 7 h, heure locale, le vendredi 27 novembre.

5. Événement du Cyberlundi 2020

Autres offres exclusives en ligne pour l'événement Cyberlundi en vigueur du lundi 30 novembre.

« Malgré cette période difficile, les clients ont confiance en Walmart pour leur offrir un Vendredi fou incroyable et cette année ne fait pas exception », nous dit Kieran Shanahan, chef de la commercialisation chez Walmart. « Nous sommes fiers d'être le premier choix des Canadiens pour économiser sur leurs achats des Fêtes. Nous avons tout mis en œuvre pour nous assurer d'être bien approvisionnés en magasin et en ligne afin que les clients puissent acheter en toute sécurité les articles les plus populaires de cette année au meilleur prix. »

« Depuis le début de la pandémie, nos clients magasinent différemment et achètent plus d'articles pour passer plus de temps à la maison, ajoute-t-il. Nous nous attendons à ce que ces nouvelles habitudes se poursuivent et c'est la raison pour laquelle nous avons augmenté nos stocks d'appareils électroniques, des téléviseurs aux jeux vidéo, de petits électroménagers pour cuisiner à la maison et de jouets et jeux pour passer des heures de plaisir en famille. »

Sécurité

La sécurité est toujours une priorité à Walmart Canada. Soyez assurés que nous continuerons à prendre les mesures nécessaires pour assurer le bien-être de nos clients et de nos associés, y compris :

Le nettoyage accru dans l'ensemble de la succursale.

Des contrôles-santé, qui comprennent la prise de la température de tous les associés au début de chaque quart de travail.

La limite du nombre de clients dans la succursale en même temps.

Le nettoyage des chariots de magasinage.

L'incitation au lavage régulier des mains.

Le nettoyage régulier des espaces de travail (y compris les caisses).

L'installation de panneaux de plexiglas aux caisses, au service à la clientèle et dans nos pharmacies.

L'ajout de marquages au sol et de sens unique dans les allées pour assurer la distanciation physique.

Les masques obligatoires pour les associés et les clients.

Afin d'offrir une expérience de magasinage du Vendredi fou sécuritaire, Walmart ajoute de nouvelles mesures de sécurité, notamment :

Des associés assignés à la surveillance de la capacité dans les rayons principaux durant les heures de magasinage plus achalandées.

Plus de postes de désinfection dans les rayons principaux et autres secteurs clés de la succursale.

Ramassage sans contact et livraison sur les commandes en ligne de 35 $ et plus.

Les articles les plus populaires sont placés stratégiquement autour du magasin et un espace plus ouvert est laissé entre les articles pour favoriser la distanciation sociale.

Toutes nos caisses ouvertes aux heures de pointe les fins de semaine pour favoriser la distanciation physique.

Des caisses mobiles seront disponibles pour que les clients puissent payer leurs achats partout en magasin.

Dans certains magasins, les clients peuvent sauter la file d'attente en utilisant une nouvelle fonction de l'application Walmart pour réserver une période de magasinage. Les clients sont encouragés à consulter l'application Walmart pour savoir si cette fonction est disponible dans leur magasin local.

Faits saillants du Vendredi fou

Les clients peuvent trouver plus de 1 000 offres du Vendredi fou en magasin et en ligne.

1 500 remorques remplies de produits du Vendredi fou livreront la marchandise dans les succursales partout au pays.

Certaines des aubaines les plus populaires du Vendredi fou comprennent les téléviseurs, les jeux vidéo, les jouets et les petits appareils électroménagers.

Quarante-cinq pour cent des Canadiens prévoient faire tout leur magasinage des Fêtes en ligne.

