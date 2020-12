Walmart Canada lance la campagne de collecte de fonds Créez des p'tits miracles pour soutenir les fondations des hôpitaux pour enfants au Canada

En tant que principal commanditaire de Children's Miracle Network, Walmart Canada s'est engagé à redonner aux familles grâce à des dons et à des collectes de fonds afin d'aider à répandre la joie en ce temps de Fêtes. C'est pourquoi Walmart lance sa campagne de collecte de fonds Créez des p'tits miracles aujourd'hui, en cette journée internationale de la charité au début des fêtes de fin d'année ( Giving Tuesday ) . Les fonds recueillis dans le cadre de la campagne Créez des p'tits miracles profiteront directement aux hôpitaux membres du réseau de Children's Miracle Network Canada, et seront distribués localement pour financer des traitements et des services de santé essentiels, acheter du matériel médical pédiatrique et soutenir la recherche.

Walmart, avec l'aide de ses clients, aidera à créer des p'tits miracles en ce temps des Fêtes de trois façons :

Les clients peuvent faire un don en magasin à la caisse Les clients peuvent faire un don en ligne à Walmart.ca Walmart fera un don de 2 $ à Children's Miracle Network pour chaque ourson Teddy Walmart** acheté en magasin et en ligne.

L'ourson bien-aimé de Walmart, qui a été présenté aux Canadiens en 2018, est à nouveau en vedette dans la publicité des Fêtes. L'ourson Teddy est de retour pour répandre la joie et aider à collecter des fonds pour Children's Miracle Network.

« Les Fêtes sont une période de l'année où il faut célébrer et donner au suivant. Walmart Canada, avec l'aide d'un adorable ourson nommé Teddy, est très fière de soutenir Children's Miracle Network et d'offrir un financement crucial aux hôpitaux pour enfants d'un océan à l'autre », a déclaré Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice, ressources humaines et affaires de la Compagnie chez Walmart Canada. « Malgré ces temps difficiles, nous sommes plus que jamais déterminés à aider les enfants à vivre mieux ».

Au Canada, Children's Miracle Network recueille des fonds pour soutenir 14 hôpitaux pour enfants, leur garantissant ainsi l'accès aux meilleurs soins de santé possible. Pendant les vacances, la situation peut être particulièrement difficile pour les familles qui ne peuvent pas passer du temps ensemble à la maison, et encore plus durant une pandémie mondiale.

« Les vacances sont un moment où les gens veulent ressentir de la joie. Walmart apporte du bonheur aux Canadiens grâce à la campagne Créez des p'tits miracles pour le Children's Miracle Network, qui collecte des fonds pour les hôpitaux pour enfants du Canada », a déclaré Mark Hierlihy, président et directeur général des Fondations des hôpitaux pour enfants du Canada. « Même pendant les Fêtes, les enfants continuent à avoir besoin de traitements et de soins critiques dans leur hôpital pour enfants local. Aujourd'hui plus que jamais, ils ont besoin du soutien des Canadiens partout au pays. Nous sommes reconnaissants envers les partenaires généreux comme Walmart, leurs associés et leurs clients, pour tout ce qu'ils font pour collecter des fonds afin d'aider les enfants ».

Depuis plus de 26 ans, Walmart soutient fortement Children's Miracle Network, ayant amassé et donné plus de 155 millions de dollars pour l'organisation. Plus récemment, pour soutenir les enfants canadiens et leurs familles durant la pandémie de la COVID-19, Walmart Canada a versé plus de 6,6 millions de dollars à Children's Miracle Network dans le cadre de la campagne « Prêtez main-forte à notre première ligne pour aider des enfants à mieux vivre ».

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et dessert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada à Walmart.ca est visité par plus de 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 90 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire aux sites suivants : walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

À propos du Children's Miracle Network

Children's Miracle NetworkMD recueille des fonds au profit de 170 hôpitaux membres, dont 14 au Canada, tout en sensibilisant le public à leurs besoins. Les dons, qui sont versés dans la région même où ils sont récoltés, permettent de financer des traitements et des services de première ligne, d'acheter de l'équipement médical pédiatrique et d'entreprendre des travaux de recherche. Grâce à nos nombreux partenaires et activités de financement, nous contribuons à sauver et à améliorer les vies du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez notre site Web pour en savoir davantage sur notre mission. Au Canada, Children's Miracle Network est géré et exploité par Les Fondations d'hôpitaux pour enfants du CanadaMD.

*don maximum de 200 000 dollars

**numéros d'article 30166980, 30172561 et 30172562

