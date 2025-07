Le Sommet de la croissance de Walmart Canada a attiré des entrepreneurs et des entreprises d'un océan à l'autre et plus de 50 entreprises canadiennes ont obtenu un « billet d'or ».

MISSISSAUGA, ON, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Cette semaine, 120 entreprises et entrepreneurs canadiens locaux de partout au pays ont afflué au siège social de Walmart Canada pour avoir la chance de présenter leurs produits directement au détaillant lors du premier Sommet de la croissance de Walmart Canada.

Des entrepreneurs et des propriétaires d'entreprises de presque toutes les provinces ont présenté une gamme variée de produits, reflétant la créativité et l'ingéniosité des entreprises canadiennes. Plus de 50 entrepreneurs ont obtenu un « billet d'or », ce qui représente une entente.

Le Sommet de la croissance de Walmart Canada a attiré des entrepreneurs et des entreprises d’un océan à l’autre et plus de 50 entreprises canadiennes ont obtenu un « billet d’or ». (Groupe CNW/Wal-Mart Canada Corp.)

« Nous sommes honorés d'avoir accueilli 120 entrepreneurs, innovateurs et créateurs canadiens incroyables lors de notre premier Sommet canadien de la croissance cette semaine, a déclaré Venessa Yates, présidente et chef de la direction de Walmart Canada. Ces personnes et ces entreprises représentent ce que le Canada a de mieux à offrir : différentes perspectives, des idées audacieuses et une grande détermination. Aux fournisseurs canadiens, ce sommet inaugural est notre façon de dire : nous vous voyons, nous croyons en ce que vous bâtissez et nous voulons évoluer avec vous. »

« Les produits imaginés et mis au point par des entrepreneurs et des entreprises de la région ont commencé à se retrouver sur nos tablettes et en ligne cette semaine, à la suite de notre premier Sommet de la croissance de Walmart Canada. Nous sommes ravis à l'idée de voir bientôt ces articles dans les paniers d'achats des Canadiens, a déclaré Sam Wankowski, chef de la commercialisation, Walmart Canada. L'esprit d'entreprise est au cœur de Walmart, et l'importance que nous accordons à la collaboration avec les petites entreprises locales, à leur développement et à leur croissance est l'une des raisons pour lesquelles nous prospérons aujourd'hui. Nous aimons penser petit pour pouvoir faire de grandes choses ensemble - un partenaire, une succursale, un article et un client à la fois. »

« Participer au premier Sommet de la croissance de Walmart Canada n'était rien de moins que surréaliste. En tant que mère célibataire d'un enfant autiste, enseignante et fondatrice d'une « petite » marque avec une grande mission, il était incroyablement émouvant de se tenir dans cette salle et de raconter notre histoire émotionnelle. J'ai créé Creative Beginning pour soutenir mon fils. Maintenant, grâce à Walmart, nos outils inclusifs, sensoriels et approuvés par les éducateurs pourront se retrouver entre les mains de familles et d'enfants à travers le pays ayant divers besoins et diverses capacités, a déclaré Christina Collura, fondatrice de Creative Beginning Inc. - Chalkboard Based Puzzles. Le fait d'avoir obtenu un billet d'or n'est pas seulement une victoire pour notre entreprise, c'est un moment qui change la vie de notre famille et de chaque enfant qui s'est déjà senti invisible ou qui n'a pas eu l'impression d'être soutenu. La confiance de Walmart Canada dans les petites marques axées sur un besoin comme la nôtre montre qu'elle ne se contente pas de faire de la place sur les tablettes, mais qu'elle veut avoir une incidence. »

Le Sommet de la croissance de Walmart Canada comprenait des conférences de dirigeants de Walmart Canada, des ateliers sur le développement des fournisseurs et plus de 55 heures de rencontres individuelles avec plus de 50 marchands Walmart, le tout étant conçu pour favoriser la réussite des fournisseurs et les aider à saisir les occasions de croissance d'un océan à l'autre. Les participants ont eu la chance d'assister à un échange entre le fournisseur montréalais Jake Karls de Mid-Day Squares et Sam Wankowski, chef de la commercialisation à Walmart Canada.

« En tant que fournisseur de Walmart Canada, je peux vous dire à quel point ce type d'occasion est important, a déclaré Jake Karls, cofondateur de Mid-Day Squares. Lors du tout premier Sommet canadien de la croissance qui s'est tenu hier, 120 fournisseurs ont eu la chance de présenter leurs produits directement aux marchands Walmart, une expérience qui peut véritablement changer la trajectoire d'une entreprise. Que leurs produits se retrouvent dans quatre ou 400 succursales, qu'ils soient offerts en ligne ou en succursale, le potentiel de croissance est réel. Et avec le soutien adéquat, cet élan peut propulser une entreprise à la vitesse supérieure. Comme cela a été le cas pour Mid-Day Squares. »

« Le Sommet de la croissance de Walmart Canada est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment : une chance pour les entreprises canadiennes de croître, d'être compétitives et de mettre plus de produits locaux sur les tablettes des succursales, a déclaré l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario. En travaillant ensemble, nous protégeons les emplois en Ontario, nous augmentons les revenus et nous bâtissons une économie plus forte et plus autonome. »

« Nous continuons de croître au Canada, et nos nouveaux fournisseurs du Sommet canadien de la croissance vont croître avec nous - qu'ils apparaissent sur nos tablettes numériques ou physiques, a déclaré Joseph Godsey, chef de la croissance, Walmart Canada. En tant que détaillant omnicanal, notre objectif est de permettre à nos clients de trouver facilement ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, quelle que soit la manière dont ils choisissent de faire leurs achats chez nous. Ce n'est que le début de notre avenir commun, qui s'annonce radieux. »

Le premier Sommet de la croissance de Walmart Canada fait partie de la série mondiale des Sommets de la croissance de Walmart, des événements similaires ayant eu lieu aux États-Unis, au Chili, en Inde, au Mexique et en Afrique. Depuis 1994, Walmart Canada travaille avec des fournisseurs locaux et a acheté des marchandises d'une valeur de plusieurs milliards de dollars à des fournisseurs canadiens. Plus de 10 000 produits fabriqués localement sont aujourd'hui offerts en succursale et en ligne.

