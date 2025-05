MISSISSAUGA, ON, le 22 mai 2025 /CNW/ - Walmart Canada a annoncé aujourd'hui un investissement supplémentaire de 32,7 millions de dollars dans l'augmentation des salaires des associés horaires des succursales, des associés du domaine de la santé ainsi que des associés salariés.

Walmart Canada annonce un investissement supplémentaire de 32,7 millions de dollars dans l’augmentation des salaires de ses associés des succursales et du domaine de la santé (Groupe CNW/Wal-Mart Canada Corp.)

Cet investissement s'appuie sur les 200 millions de dollars investis dans l'augmentation salariale des associés et l'amélioration des avantages sociaux annoncés par Walmart Canada en 2024 afin de soutenir nos associés admissibles de la chaîne d'approvisionnement et des succursales. Ces investissements soulignent notre engagement à être un employeur mené par ses associés qui offre des avantages concurrentiels sur le marché canadien.

« Chez Walmart Canada, nous croyons au pouvoir de nos associés. Nos associés sont le cœur de notre entreprise et la raison de notre succès », a déclaré Venessa Yates, présidente et chef de la direction de Walmart Canada. « Ce sont nos associés qui nous permettent d'avancer alors que nous continuons à croître. Ce nouvel investissement est effectué dans le cadre de notre engagement sans faille à soutenir la croissance de nos associés en augmentant leur salaire, en leur offrant des régimes d'avantages sociaux concurrentiels et en leur offrant des programmes de croissance professionnelle. »

Walmart Canada examine régulièrement son échelle de rémunération afin de garantir que ses associés reçoivent une rémunération concurrentielle ainsi que les meilleurs avantages et moyens de faire croître leur carrière du marché

« Nos associés sont notre plus grand atout, et investir dans notre offre d'emplois est essentiel pour attirer et retenir les meilleurs employés », a expliqué Steve Schrobilgen, chef de l'exploitation, de bout en bout. « Lorsque nos associés ont accès aux bons outils, aux formations pertinentes et à du soutien en matière de bien-être, ils peuvent accomplir tellement plus de choses -- pour nos clients, pour eux-mêmes et pour leur avenir. »

Walmart Canada est un lieu de travail où les associés peuvent construire des carrières importantes à long terme, soutenues par une rémunération concurrentielle, de bons avantages sociaux et une culture axée sur la croissance professionnelle.

Cette entreprise offre un régime complet de rémunération totale qui comprend :

Une prime annuelle dépendant du rendement de l'entreprise;

Un régime d'avantages sociaux complet, incluant une couverture améliorée pour les médicaments sur ordonnance, les soins de santé et dentaires, les traitements de fertilité et les soins de santé mentale;

Un accès gratuit, confidentiel et en tout temps à des soins virtuels, à des programmes d'aide aux employés et à des programmes de mieux-être offerts par TELUS Santé;

Un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) et un programme d'actionnariat à prix réduit.

Walmart Canada continue également d'investir dans le perfectionnement des compétences de ses associés et dans la diversification des formations offertes aux associés qui veulent voir leur carrière croître rapidement, qui souhaitent recevoir des diplômes dans des domaines recherchés ou qui souhaitent obtenir un diplôme ou une licence nécessaire pour un rôle spécialisé. Grâce à son programme de formation Apprendre pour mieux vivre (APMV), Walmart Canada couvre la totalité des frais de scolarité et des livres devant être dépensés pour des cours permettant de développer les compétences nécessaires pour réussir à l'avenir APMV a été conçu en gardant les associés en tête et propose des programmes en ligne flexibles visant à les aider à trouver un équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et formation continue. Jusqu'à ce jour, ce sont plus de 5 700 associés qui ont bénéficié des avantages de ce programme.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 850 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Pour en savoir plus, consultez le walmartcanada.ca et les pages de Walmart Canada sur les médias sociaux : Facebook, X (autrefois connu sous le nom de Twitter), Instagram et LinkedIn.

