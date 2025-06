Les bas prix tous les jours peuvent faire économiser en moyenne, plus de 450 $ par année lors de leur magasinage hebdomadaire chez Walmart Canada, soit l'équivalent de plus de deux semaines d'épicerie.

MISSISSAUGA, ON, le 16 juin 2025 /CNW/ - Puisque la hausse du coût de la vie est l'une des préoccupations principales de la plupart des familles canadiennes, Walmart Canada a baissé le prix de centaines d'articles de base pour aider les Canadiens à économiser plus pour qu'ils puissent vivre mieux, avec d'autres, à venir.

Depuis février, Walmart Canada a réduit le prix de centaines d'articles, y compris des fruits et légumes frais, du papier hygiénique, de l'eau, du fromage, du bœuf haché et du shampoing. Cette mission s'inscrit dans celle de Walmart Canada visant à offrir des bas prix de tous les jours (BPTJ) afin que les clients puissent compter sur des prix constants et bas pour tous les articles qu'ils recherchent, ce qui leur permet d'économiser temps et argent sur tout le panier.

Grâce aux bas prix de tous les jours, une famille canadienne de quatre personnes peut économiser en moyenne, plus de 450 $ par année lorsqu'elle fait son magasinage hebdomadaire chez Walmart, plutôt qu'à une autre grande épicerie. * C'est l'équivalent de plus de deux semaines d'épicerie!

« Depuis 1994, nous aidons les Canadiens à économiser plus et à vivre mieux grâce à des bas prix de tous les jours. » Alors que les Canadiens ressentent plus d'insécurités financières que jamais, nous avons réduit les prix de centaines d'articles clés dans toutes nos succursales et sur notre site Web », a déclaré Venessa Yates, présidente et chef de la direction de Walmart Canada. « Nous voulons que les Canadiens sachent que nous travaillons fort pour les aider à économiser, surtout à un moment où plusieurs d'entre eux luttent pour joindre les deux bouts. Nous savons que nous ne gagnerons peut-être pas tous les jours sur chaque article, mais les clients peuvent être sûrs que sur l'ensemble de leur épicerie, ils économiseront de l'argent chez Walmart. »

« Nous savons que nos clients travaillent fort pour chaque dollar, nous nous efforçons donc de leur offrir les prix les plus bas possibles sur leur panier chaque fois qu'ils magasinent chez nous », a dit Sam Wankowski, chef de la commercialisation de Walmart Canada. « C'est au cœur de notre philosophie de bas prix tous les jours et cela aide les clients à effectuer leurs achats hebdomadaires tout en respectant leur budget. En plus des bas prix de tous les jours que nous réduisons, nos clients continueront à profiter de milliers de chutes de prix en magasin et à Walmart.ca chaque semaine. »

La signification des BPTJ

Sam Walton a mémorablement dit : « Si nous travaillons ensemble, nous diminuerons le coût de la vie pour chacun...nous donnerons au monde une occasion de voir ce que c'est d'économiser et de vivre mieux. » En plus de ces investissements dans les prix, les associés de Walmart Canada recherchent continuellement des occasions pour réduire les coûts (bas coûts tous les jours) et transmettre ces économies aux clients par le biais de bas prix de tous les jours. Les BPTJ font partie de notre engagement à aider les Canadiens à économiser afin qu'ils puissent vivre mieux.

Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour les clients? Cela signifie que les clients peuvent trouver de manière constante et fiable des produits à bas prix chez Walmart, en magasin et en ligne, sur les produits qu'ils recherchent à la qualité à laquelle ils s'attendent. Lorsque les clients magasinent chez nous, nous travaillons fort pour avoir ces articles en stock afin qu'ils puissent magasiner sans avoir à aller ailleurs. Malgré tout, Walmart s'efforce de maintenir les prix bas pour que nos clients puissent économiser lorsqu'ils font leurs achats hebdomadaires avec nous.

Les chutes de prix sont l'un des moyens par lesquels les bas prix tous les jours prennent vie chez Walmart, car elles permettent de réduire encore plus nos bas prix de tous les jours. Le mois de juin marque le début de la campagne estivale des chutes de prix de Walmart Canada. Nous avons mis en vedette plus de 8 000 nouvelles chutes de prix en magasin et en ligne. Les clients peuvent économiser sur les vêtements, les articles électroniques, les produits de santé et bien-être et plus encore.

Encore plus de façons d'économiser avec les BPTJ chez Walmart Canada

En plus de compter sur Walmart Canada pour ses bas prix de tous les jours et pour économiser davantage sur leur épicerie hebdomadaire, les Canadiens ont des occasions supplémentaires d'économiser lorsqu'ils magasinent chez Walmart :

- Les Canadiens peuvent économiser davantage sur les essentiels de marques Walmart, qui sont en moyenne 33 % moins chers que les produits de marque nationale équivalents vendus chez Walmart.

- Le Laissez-passer de livraison offre aux abonnés la livraison illimitée et gratuite le jour même de produits aux bas prix de tous les jours de Walmart.

- Les clients peuvent économiser sur les produits essentiels de tous les jours comme les produits de soins pour bébés, pour les animaux et plus encore grâce au programme Économatique qui permet des économies de 5 % à 20 % et des livraisons automatiques pratiques avec expédition gratuite le tout sans frais annuels pour les commandes répétitives.

* Ces données sont basées sur les dépenses moyennes annuelles de 8 512,61 $ par ménage canadien (famille de 4 personnes) en épicerie et soins personnels au 19 avril 2025 selon NielsenIQ et sur l'assortiment hebdomadaire total de l'épicerie offert chez Walmart.

