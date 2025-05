MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Walmart Canada et les Fermes Lufa cultivent désormais des fruits et légumes hyperlocaux dans la serre hydroponique de 127 000 pi2 des Fermes Lufa sur le toit de la succursale Supercentre Walmart du Marché Central, puis ils les vendent dans la même succursale.

C'est la toute première fois que des fruits et légumes provenant des Fermes Lufa de Montréal seront vendus par l'intermédiaire d'un détaillant et la toute première fois que Walmart Canada vendra des fruits et légumes cultivés dans une serre située sur le toit d'une succursale. Cueillies sur demande chaque matin, les cultures en rotation de tomates, concombres et poivrons seront offertes en succursale dans une heure après avoir été cueillies.

« Les toits sont les espaces les moins utilisés dans les villes et pourtant, ils sont parfaits pour cultiver de la nourriture », déclare Mohamed Hage, fondateur et PDG des Fermes Lufa. « Walmart possède un vaste réseau de toits dans tout le pays et la transformation d'un seul en une serre démontre ce qui est possible : des légumes frais, locaux cultivés de manière durable et vendus dans la même succursale, le même jour qu'ils sont cueillis. Voilà comment nous allons de nouveau imaginer l'avenir de la production alimentaire dans les villes. »

« Partout au pays, nous sommes fiers de travailler avec des agriculteurs et producteurs locaux pour qu'ils offrent leurs produits sur les tablettes de Walmart Canada. Cette collaboration avec les Fermes Lufa rapproche encore plus cette mission en offrant à nos clients l'occasion d'acheter des fruits et légumes hyperlocaux cultivés dans la serre située sur le toit de la succursale du Marché Central », affirme Sam Wankowski, chef de la commercialisation, Walmart Canada. « Nos clients seront ravis des récoltes locales cultivées à l'aide de pratiques agricoles durables qui permettent de les cueillir sur demande chaque jour et de les offrir aux bas prix de tous les jours. »

« Nous investissons au Québec et nous sommes fiers d'employer plus de 14 000 associés dans toute la province. Seulement l'année dernière, Walmart a acheté des produits d'une valeur de plus de 3,8 milliards de dollars provenant de plus de 460 fournisseurs québécois et nous sommes ravis d'ajouter les Fermes Lufa à cette liste », déclare Cyrille Ballereau, vice-président, exploitation Walmart Canada. « C'est un moment de fierté de collaborer étroitement avec un autre fournisseur québécois local pour mettre en œuvre ce programme innovateur sur le marché. »

Le projet est ancré dans l'engagement des Fermes Lufa pour une agriculture fraîche, locale et responsable ainsi que dans l'engagement de Walmart Canada à se concentrer à travailler avec des fournisseurs locaux afin d'offrir aux clients des options innovantes et plus durables. Selon les Fermes Lufa, leur serre ultramoderne située sur le toit consomme la moitié de l'énergie que celle d'une serre conventionnelle située sur le sol, car elle recycle jusqu'à 90 % d'eau et dépend des lumières DEL écoénergétiques tout en utilisant un espace urbain sous-utilisé.

Les clients du Supercentre Walmart du Marché Central peuvent désormais acheter des boîtes de fruits et légumes cultivés et récoltés sur le toit par les Fermes Lufa chaque jour, jusqu'à épuisement des stocks.

À propos des Fermes Lufa

La mission des Fermes Lufa est de bâtir un meilleur système alimentaire en cultivant durablement des aliments sur les toits de la ville et en travaillant en partenariat avec des centaines d'agriculteurs afin de fournir aux clients des aliments frais, locaux et responsables sur leur marché électronique. Pour obtenir plus de renseignements sur les Fermes Lufa, rendez-vous sur leur site Web.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal mené par les associés et propulsé par la technologie qui compte plus de 400 succursales à l'échelle nationale servant plus de 1,5 million de clients par jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 850 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

Pour plus d'information : Steeve Azoulay, Walmart Canada, [email protected]