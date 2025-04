Walmart Canada inaugure les cliniques de pharmacie en succursale, améliorant l'accès des Canadiens à des soins de santé abordables

La première clinique de pharmacie a ouvert ses portes à St. Catharines en Ontario et on prévoit l'ouverture d'autres dans certaines provinces plus tard cette année.

MISSISSAUGA, ON, le 29 avril 2025 /CNW/ - Walmart Canada est fière d'annoncer l'ouverture de sa première clinique de pharmacie à St. Catharines en Ontario, et d'autres cliniques ouvriront ses portes plus tard cette année. La nouvelle clinique en succursale permettra à nos pharmaciens détenteurs d'un permis d'offrir des consultations directes ainsi que des services de santé dans le cadre de l'étendue de la pratique à nos patients de St. Catharines au-delà de la distribution des médicaments par l'intermédiaire de la clinique. L'ouverture de ces cliniques continue de souligner l'engagement de Walmart Canada à améliorer l'accès aux soins de santé abordables et personnalisés pour les Canadiens tout en offrant les meilleurs soins aux patients.

Grâce à la commodité de la clinique de pharmacie et les services pharmaceutiques sous un même toit, les patients profiteront d'une expérience de magasinage « tout sous un même toit » pour tous leurs besoins en matière de soins de santé. Chacune des nouvelles cliniques de pharmacie se trouvera à côté d'une pharmacie existante à l'intérieur d'une succursale Walmart Canada, assurant ainsi l'intégration harmonieuse de la clinique et des services de pharmacie. De façon semblable à une clinique médicale sans rendez-vous, les cliniques de pharmacie offriront aux patients la possibilité de rencontrer des pharmaciens autorisés qui pourront traiter des problèmes mineurs de santé (IVU, herpès labial, allergies, affections cutanées, etc.), effectuer des tests au point de service (pression artérielle, HbA1C, cholestérol, etc.) et offrir la gestion et le soutien des médicaments. Les patients sont invités à fixer un rendez-vous en ligne ou à se présenter sans rendez-vous.

« 1 Canadien sur 5 n'a pas accès à un médecin de famille ou infirmière praticienne qu'il peut consulter régulièrement. Nos cliniques de pharmacie Walmart aideront à combler cet écart en devenant un point d'accès facile pour nos pharmaciens fin d'offrir des consultations et des services non urgents au-delà de la distribution des médicaments », a confirmé Alex Hurd, vice-président, services de santé. « Notre but est d'aider à alléger la pression sur les départements d'urgences et les cliniques médicales traditionnelles sans rendez-vous. C'est une étape importante pour les besoins en matière de soins de santé pour les communautés que nous servons et nous sommes impatients de continuer à offrir à nos clients des soins de santé accessibles et abordables. »

« Nous sommes ravis d'offrir un nouveau niveau de soins de santé accessible à nos clients », a déclaré Kiran Basra, directeur principal, exploitation des pharmacies et exploitation sur le terrain. « Nous avons eu une occasion unique au Canada grâce à l'élargissement de l'étendue de la pratique des pharmaciens. En tirant parti de leur expertise, nous sommes en mesure d'avoir un impact durable sur nos patients en leur fournissant des solutions de soins de santé plus personnalisées et plus efficaces afin qu'ils continuent à économiser de l'argent et à vivre mieux. »

Située dans le Supercentre Walmart au 420 Chemin Vansickle, la clinique de pharmacie de St. Catharines sera ouverte de lundi au dimanche, de 10 h à 18 h. Les services offerts comprendront :

Consultations pour certaines affections bénignes (IVU, herpès labial, allergies, affectations cutanées, etc.)

Certaines vaccinations et immunisations

Gestion pharmacothérapeutique

Renouvellement des ordonnances

Tests de santé (pression artérielle, HbA1C, cholestérol, etc.)

Conseils sur le bien-être (cessation du tabac, conseils sur le style de vie, etc.)

Soutien à la gestion des maladies chroniques (gestion des maladies cardiaques, gestion de l'asthme et gestion de la MPOC, vérification des médicaments, etc.)

