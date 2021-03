Walmart Canada est prête à appuyer le programme de vaccination contre la COVID-19.

Il a été annoncé cette semaine que certaines pharmacies de Walmart en Ontario participent à un programme pilote gouvernemental afin d'administrer les vaccins contre la COVID-19. Le programme de vaccination débutera le vendredi 12 mars et il visera d'abord les patients de la tranche d'âge des 60 à 64 ans dans certains emplacements. Veuillez visiter Walmart.ca pour voir la liste des emplacements participants.

« Nous sommes prêts à appuyer la vaccination de la population canadienne », déclare Shelly Kiroff, vice-présidente principale, Santé et bien-être chez Walmart Canada. « Nous sommes vraiment très fiers de participer au déploiement de la vaccination. Les Canadiens vont chez Walmart pour tous leurs besoins en matière de santé, de bien-être et de pharmacie et maintenant, nous sommes aussi prêts à contribuer à leur vaccination contre la COVID-19. »

Walmart Canada a augmenté sa capacité de réfrigération dans son réseau de pharmacies à l'échelle du pays afin de pouvoir contribuer à la vaccination de la population. De plus, la Compagnie a fait l'achat de plusieurs congélateurs à très basse température afin de participer à l'entreposage et à la manipulation de certaines formules du vaccin.

Walmart Canada est une destination de choix en matière de santé et de bien-être avec ses 337 pharmacies à l'échelle nationale et 68 pharmacies affiliées Accès Pharma au Québec, comptant plus de 1 300 pharmaciens et pharmaciens affiliés à l'échelle nationale.

« Il s'agit d'un jalon important non seulement pour chaque pharmacien, mais aussi pour toutes les personnes prenant part au développement et à la distribution des vaccins contre la COVID-19 », affirme Shaimaa Ali, pharmacienne au Supercentre Walmart, à Red Deer North.

Voici la liste des pharmacies de Walmart en Ontario qui offriront la vaccination ce vendredi :

Scarborough, 1900 Eglinton Ave E.

Scarborough - Morningside, 799 Milner Ave.

Scarborough Northeast , 5995 Steeles Ave E.

, 5995 Steeles Ave E. Toronto-Stockyards, 2525 St. Clair Ave W.

Toronto-Agincourt, 3850 Sheppard Ave E.

South Windsor, 3120 Dougall Rd.

East Windsor, 7100 Tecumseh Rd E.

Leamington, 288 Erie St.

Amherstburg , 400 Sandwich St.

, 400 Sandwich St. Kingston , 1130 Midland Ave.

, 1130 Midland Ave. Napanee , 89 Jim Kimmett Blvd.

