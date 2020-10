Des associés sont recherchés pour combler différents postes afin d'aider à servir les clients

MISSISSAUGA, ON, le 9 oct. 2020 /CNW/ - Walmart Canada annonce aujourd'hui vouloir embaucher immédiatement 10 000 nouveaux associés afin de soutenir sa croissance et continuer d'offrir la meilleure expérience de magasinage à ses clients.

Pour la toute première fois chez Walmart Canada, les personnes intéressées peuvent maintenant envoyer un message texte au numéro 780780 pour recevoir le lien direct vers une page présentant les postes disponibles, ou encore postuler directement à walmart.ca/carrieres.

L'annonce de ces embauches fait suite à un investissement majeur de 3,5 milliards de dollars touchant tous les aspects des activités de l'entreprise, le tout afin de générer une croissance importante ainsi qu'à rendre l'expérience d'achat en ligne et en magasin plus simple, plus rapide et plus pratique pour les clients de Walmart. Réparti sur les cinq prochaines années, l'investissement conduira à l'utilisation de technologies de pointe dans un établissement d'avant-garde, ce qui permettra, combiné au travail des associés, d'acheminer les produits le plus rapidement possible.

« Walmart, c'est avant tout les gens. Ce sont nos employés qui font de Walmart une entreprise spéciale et qui nous représentent auprès de nos clients dans les collectivités de partout au pays », a déclaré Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Walmart est un endroit qui vous permet de mettre en valeur vos talents et vos compétences et j'ai hâte d'accueillir ces 10 000 nouveaux associés au sein de notre équipe. »

« Chaque magasin et entrepôt Walmart au Canada fait partie de la communauté locale. Si vous cherchez un moyen de servir votre collectivité, si votre passion est d'offrir un service hors pair aux clients et si vous souhaitez travailler avec une équipe gagnante, nous vous invitons à communiquer avec nous par message texte », a ajouté Nabeela Ixtabalan, vice-présidente exécutive, ressources humaines et affaires corporatives. « Walmart est un lieu de travail formidable et nous sommes très fiers de pouvoir offrir de nouveaux emplois aux Canadiens dans les communautés partout au pays ».

De nouveaux associés sont recherchés afin de pourvoir plusieurs postes importants, tels que :

Associé en succursale affecté au commerce en ligne - sélectionne les articles des commandes passées en ligne et prépare les commandes pour la cueillette et la livraison à nos clients.

Associé aux produits frais - travaille dans les rayons de la boulangerie, des viandes, des fruits et légumes, et des produits laitiers et surgelés. L'associé éprouve une grande fierté à voir les clients retourner à la maison avec de délicieux aliments.

Associé à la commercialisation - place les produits de la façon la plus attrayante et la plus simple à trouver possible afin que nos clients puissent trouver immédiatement ce dont ils ont besoin.

Associé de l'expérience client - nos caissiers, nos préposés à l'accueil et nos associés du service à la clientèle s'assurent que les clients profitent d'une expérience de magasinage exceptionnelle.

Associé de l'entrepôt - sélectionne et reçoit les commandes, prépare les produits à expédier à nos succursales et aux clients à l'échelle nationale.

Chauffeurs - livre nos produits de façon sécuritaire en respectant les échéances en tout temps afin de satisfaire ou surpasser les attentes des clients.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l'échelle nationale et sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité par 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 90 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire sur les sites suivants : walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

SOURCE Walmart Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, ainsi que les demandes des médias, communiquez avec Steeve Azoulay, [email protected]

