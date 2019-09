Walmart Canada dévoile sa collection à prix abordables lors d'un défilé surprise à London, Milan et Paris au Canada

La nouvelle collection signée George, la marque maison de la Compagnie, met l'accent sur les tenues mode misant sur le confort et la qualité. Cette gamme de vêtements préconise les couleurs chaudes et naturelles de l'automne et reflète les dernières tendances et les motifs populaires. Ces tenues mettent en vedette des imprimés animaliers et floraux pour dames ainsi que des carreaux classiques et des rayures de style rétro pour hommes. Walmart a mis l'emphase sur les tenues de maternité en élargissant cette collection (offerte dans 200 succursales et en ligne) ainsi que sur l'assortiment de vêtements taille Plus pour dames.

« Depuis 25 ans, Walmart est l'endroit par excellence pour se procurer des vêtements abordables pour toute la famille. Nous avons concentré nos efforts afin de proposer des vêtements élégants et d'améliorer le positionnement de la Compagnie en tant que destination pour les tenues mode à prix abordables » a déclaré Bertrand Loumaye, chef de la commercialisation chez Walmart Canada. « Grâce à des collections de marques populaires, des marques maison, des vêtements sous licence, des chaussures et des accessoires, nous sommes heureux de pouvoir offrir un assortiment varié à nos clients et de faire en sorte qu'ils puissent fièrement dire « Je porte du Walmart. »

Pour le lancement de sa nouvelle collection de vêtements d'automne, Walmart s'inspire des semaines de la mode dans le monde et dévoile ses nouvelles tenues au public lors d'un défilé surprise, qui a eu lieu dans les rues de Paris, en Ontario.

Lors de cet événement, des personnes locales ont participé comme mannequins, la marque des vêtements n'a été révélée qu'une fois le défilé terminé, surprenant les spectateurs de Paris et prouvant que la mode peut être abordable. Cette réaction du public a été filmée pour une annonce télévisée diffusée en ce moment à l'échelle du pays. La publicité peut être visionnée ici.

« Nous avons observé de merveilleuses réactions lors du dévoilement de la marque au défilé de la collection à Paris, en Ontario. L'opinion des spectateurs se résumait par, « Je ne peux pas croire que cette tenue vient de Walmart? », ce qui était l'intention originale de la campagne; c.-à-d., de surprendre et d'enchanter les clients, » a déclaré Tammy Sadinsky, vice-présidente des communications marketing chez Walmart Canada. « Le défilé de mode avait comme but d'exprimer notre conviction que chacun peut s'habiller avec style. Nous croyons qu'il est possible d'offrir des vêtements mode à des prix pour tous les budgets. »

Outre l'annonce télévisée, Walmart a organisé des défilés de mode dans les succursales de London, en Ontario, et sur une terre à Milan, au Québec. Les associés et les habitants de la municipalité étaient invités à participer au défilé. Ces spectacles faisaient référence aux semaines de la mode qui ont lieu dans les grandes métropoles du monde et ont permis de démontrer que les vêtements mode sont offerts à petits prix aux Canadiens chez Walmart.

En plus de la collection George, Walmart offre des vêtements sport de la marque maison Athletic Works et Canadiana, une marque qui comprend une vaste gamme de produits incluant des tenues molletonnées et d'extérieur de qualité.

Les clients peuvent aussi magasiner d'autres marques mode de qualité à prix abordables chez Walmart, comme la nouvelle collection exclusive Love de Ellen Degeneres, ainsi que les marques Signature de Levi Strauss, Jordache, Gloria Vanderbilt, Alia, Jeaniologie et Wrangler.

Les clients peuvent aussi profiter de la transformation des rayons des vêtements à Walmart.ca grâce à l'expérience d'achat en ligne offrant des articles et des palettes de couleurs supplémentaires, ainsi que les vêtements des marques A.B.S, Love Fire et Joan Kelley Walker. Les clients pourront aussi bénéficier d'un site optimisé permettant d'améliorer la recherche d'articles et d'accéder plus facilement aux commentaires des clients et aux conseils sur l'habillement.

Pour s'inspirer, les clients peuvent jeter un coup d'œil aux dernières tendances de Walmart Canada sur Instagram (@WalmartCanada) et suivre le mot-clic #ImWearingWalmart.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de 400 succursales à l'échelle nationale servant plus de 1,2 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne Walmart Canada au www.walmart.ca est visité par plus de 750 000 clients quotidiennement. Avec plus de 85 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 350 millions $ à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire dans les sites suivants : walmartcanada.ca , facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada .

SOURCE Walmart Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Felicia Fefer, directrice du Service des affaires de la Compagnie, Walmart Canada, Felicia.Fefer@walmart.com ; Katie Good, conseillère principale, APEX Public Relations, kgood@apexpr.com