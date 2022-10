La boutique de jouets numéro 1 au Canada1 offre les jouets les plus populaires et des bas prix pour les Fêtes

MISSISSAUGA, ON, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Le compte à rebours est commencé. Alors qu'il ne reste que 73 jours pour le magasinage des Fêtes, Walmart Canada donne le coup d'envoi à cette période de l'année avec le dévoilement de sa liste des jouets les plus populaires en 2022.

La liste comporte des idées-cadeaux pour tous les groupes d'âge et convenant à tous les budgets, y compris des collections exclusives, en magasin et en ligne. Les clients pourront faire leur choix parmi les marques les plus populaires, comme L.O.L. Surprise!, Hot Wheels, Magic Mixies et LEGO; ils pourront découvrir un choix de jeux de stratégie, jeux de société en famille, jouets de collection, ainsi qu'un large éventail de jouets incontournables à des bas prix de tous les jours.

Walmart offre une expérience de magasinage pratique au même endroit

À titre de choix numéro 1 au Canada pour économiser sur le magasinage2 des Fêtes offrant des milliers de chutes de prix sur les jouets pendant la saison, chez Walmart, les clients peuvent respecter leur budget tout en trouvant facilement tous les articles sur leur liste de cadeaux. Faites vos achats en magasin ou en ligne à Walmart.ca et profitez de la livraison rapide et gratuite sur les commandes de plus de 35 $*. Les clients peuvent également ajouter des milliers de jouets à leur commande Walmart avec cueillette ou livraison, allant de l'épicerie à des jeux en seulement deux heures**, afin de rendre leur magasinage des Fêtes plus simple et pratique que jamais.

« Walmart Canada souhaite rassembler les familles en cette période des Fêtes grâce à la magie des cadeaux et des bas prix », affirme Marc Ruffolo, Premier officier des jouets de Walmart Canada. « En offrant les jouets les plus populaires à nos bas prix de tous les jours, nous souhaitons nous assurer que tous les souhaits des enfants inscrits sur leur liste se concrétisent. Notre objectif est d'aider les Canadiens à économiser pendant les Fêtes et tout le reste de l'année. »

Liste des jouets les plus populaires en 2022 :

Jouets incontournables exclusifs à Walmart :

Jouets incontournables à moins de 35 $ :

Jouets incontournables à moins de 50 $ :

Jouets rétro incontournables :

Retour de la campagne Créez des p'tits miracles pour répandre la joie pendant les Fêtes

La quatrième campagne annuelle Créez des p'tits miracles s'amorcera en novembre en appui aux hôpitaux pour enfants au Canada. Du 1er novembre au 31 décembre 2022, Walmart Canada remettra 2 $ au réseau Children's Miracle NetworkMD pour chaque achat d'ourson Teddy de Walmart, jusqu'à concurrence de 200 000 $. Les clients sont également invités à faire un don aux caisses ou à Walmart.ca pendant la période des Fêtes.

Pour trouver davantage de jouets divertissants et stimulants offerts pendant les Fêtes, la boutique de jouets Walmart lancera son livret annuel, le 20 octobre 2022. Restez à l'affût des mises à jour, en suivant nos publications sur les réseaux sociaux en consultant @walmartcanada.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de plus de 400 succursales à l'échelle nationale et elle sert 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays avec ses plus de 100 000 associés et il se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Walmart Canada s'est récemment classée parmi les entreprises les plus populaires sur LinkedIn en 2022 et elle a également été nommée comme l'une des marques les plus populaires au Canada (selon les résultats de recherche sur Google). Walmart Canada respecte son engagement à agir en faveur de la régénération, en concentrant ses efforts sur les possibilités équitables, la durabilité, le soutien des collectivités et la promotion de normes d'éthique et d'intégrité. Depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 500 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez des renseignements supplémentaires au walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

1 Source : Étude de marché NPD pour l'industrie du jouet les 12 derniers mois se terminant en juin 2022.

2 Source : Selon un sondage mené par NielsenIQ à la demande de Walmart, effectué auprès de 1 487 adultes canadiens sélectionnés au hasard entre le 25 août et le 2 septembre 2022.

* Commande minimum de 35 $ avant les taxes et les frais. Applicable seulement aux articles vendus par Walmart. Consultez le Walmart.ca pour les précisions et les restrictions.

** Des frais s'appliquent. Offert dans des emplacements sélectionnés. Commande minimum de 35 $ avant les taxes et les frais. Consultez le Walmart.ca/epicerie pour les précisions.

SOURCE Walmart Canada