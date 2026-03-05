Ce parrainage prendra vie grâce aux festivals de soccer communautaire, aux expériences le jour des matchs, y compris les ramasseurs de ballon et les histoires qui célèbrent les joueurs et les communautés canadiennes d'un bout à l'autre du pays.

Walmart Canada sera intégrée à tous les matchs de l'équipe nationale masculine et féminine à domicile et aux matchs de la Première ligue canadienne (dans les stades, diffusés sur les ondes et les réseaux sociaux).

L'attaquant canadien Jonathan David soutiendra cette collaboration en tant qu'ambassadeur officiel de Walmart Canada.

TORONTO, le 5 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Walmart Canada, Canada Soccer et l'agence commerciale Canadian Soccer Media and Entertainment ont annoncé un partenariat pluriannuel pour aider à rapprocher les Canadiens au sport.

Alors que le pays se prépare pour une ère historique de soccer, avec une fierté nationale et une participation croissante dans les communautés, le parrainage de Walmart Canada auprès de Canada Soccer et de la Première Ligue canadienne (PLC), reflète un engagement partagé à rendre le sport plus accessible sur le terrain, dans les tribunes, à la maison et dans les communautés partout au pays. Jonathan David, attaquant de l'équipe nationale masculine de soccer, soutiendra la collaboration en tant qu'ambassadeur officiel de Walmart Canada.

« Des athlètes aspirants qui portent leurs premiers souliers à crampons, aux parents qui font des provisions pour les collations les jours de match, aux partisans qui se préparent avec des articles essentiels le jour du match, le soccer aide à rassembler les Canadiens des communautés de partout au pays comme jamais auparavant, » a déclaré Andrew Go, vice-président du commerce électronique et du marketing de Walmart Canada. « Grâce à ce parrainage de Canada Soccer et de la Première Ligue canadienne, nous rendons l'association facile et amusante par l'intermédiaire du soccer et nous célébrerons ce qui compte le plus : jouer, avoir du plaisir et rêver grand ensemble. »

Les points saillants de ce partenariat comprennent :

Jonathan David, ambassadeur officiel de Walmart Canada : L'un des joueurs les plus accomplis et reconnus du pays, l'attaquant de l'équipe nationale masculine de Canada Soccer, Jonathan David, soutiendra la collaboration en tant qu'ambassadeur officiel de Walmart Canada. Le parcours de David du soccer communautaire à la scène mondiale et à certains des plus grands clubs du monde reflète ce qui est possible lorsque les jeunes athlètes ont un accès, des possibilités et le soutien de leurs communautés.

Jeunes ramasseurs de ballon pour les matchs de l'équipe nationale : En tant que commanditaire du programme de jeunes ramasseurs de ballons de Canada Soccer pour les matchs de l'équipe nationale, Walmart Canada sera à l'avant-plan le jour du match pour rapprocher les jeunes joueurs de soccer de l'action.

Fêtes de soccer communautaire : Walmart Canada sera un partenaire officiel des fêtes de soccer communautaire de Canada Soccer, qui auront lieu dans 100 clubs de soccer locaux pour jeunes partout au Canada.

Engagement multicanal des partisans : Walmart Canada communique avec les partisans, là où ils sont, y compris les expériences réelles lors des matchs de l'équipe nationale et de la PLC, les offres spéciales pour les partisans, y compris l'accès aux billets, à la marchandise et aux expériences des partisans, les actions événementielles durant les moments phares du calendrier de l'équipe nationale et les intégrations de marques lors des diffusions de matchs.

Une passe décisive pour le jeu

Alors que plus de Canadiens tournent leur attention vers le terrain, ce partenariat aidera les Canadiens à jouer, à regarder et à célébrer le soccer ensemble.

« Le soccer a le pouvoir de rassembler les gens dans chaque communauté à travers le Canada. Grandir en ayant accès au sport et en regardant des joueurs avec lesquels vous pourriez vous identifier fait une réelle différence », a déclaré Jonathan David, de l'équipe nationale masculine de Canada Soccer et ambassadeur de Walmart. « Les collaborations comme celle-ci aident à rendre le sport plus visible, plus accessible et plus proche des familles canadiennes tous les jours. C'est comme ça que vous inspirez la prochaine génération. »

« Le soccer au Canada est à un point d'inflexion », a déclaré Kevin Blue, chef de la direction et secrétaire général de Canada soccer. « Pour profiter de ce moment, nous avons besoin de partenaires qui sont prêts à investir dans la croissance à long terme du jeu, de la participation des membres de la communauté à nos équipes nationales. Cette collaboration renforce notre capacité à élargir l'accès, à approfondir l'engagement et à accélérer la trajectoire du sport à l'échelle nationale. C'est le genre d'alignement qui transforme l'élan en progrès durable. »

Grâce aux programmes de soccer pour les jeunes, aux initiatives des ambassadeurs des joueurs, aux événements nationaux et aux expériences les jours de match, y compris celles des jeunes ramasseurs de ballons aux matchs de l'équipe nationale de Canada soccer, ce partenariat aidera à assurer que le sport est accessible, mobilisateur et accueillant pour les Canadiens d'un océan à l'autre.

« Cette collaboration reflète l'élan derrière le soccer au Canada et le genre de collaboration qui fait progresser le sport », a déclaré James Johnson, chef de la direction du groupe Canadian Soccer Media & Entertainment. « Lorsque des marques mondialement reconnues comme Walmart Canada investissent dans notre jeu, cela améliore notre visibilité, accélère la croissance et renforce l'ensemble de l'écosystème, des communautés locales au niveau professionnel. Amener des partenaires de cette échelle au soccer canadien est essentiel pour élargir notre portée, approfondir l'engagement des partisans et assurer que le sport continue de prospérer partout au pays. »

À propos de Canada Soccer

Canada Soccer, en partenariat avec ses membres et ses partenaires, fait preuve de leadership dans la poursuite de l'excellence dans le soccer, à l'échelle nationale et internationale. Non seulement l'organisme Canada Soccer s'efforce de mener le Canada à la victoire, mais il encourage aussi les Canadiens à avoir une passion inépuisable pour le soccer.

À propos de l'agence Canadian Soccer Media & Entertainment

L'agence Canadian Soccer Media & Entertainment (anciennement Canadian Soccer Business) représente une suite d'actifs nationaux de premier plan qui sont au cœur du sport du soccer au Canada. Cela inclut la représentation pour tous les partenariats d'entreprise, les licences et les droits médiatiques (radiodiffusion et distribution) liés aux actifs de base de Canada Soccer, y compris l'équipe nationale masculine et féminine et le championnat canadien TELUS, ainsi que tous les droits associés à la Première Ligue canadienne (PLC) et aux Premières Ligues de soccer du Canada.

À propos de la Première Ligue canadienne

La Première Ligue canadienne (PLC) est la ligue nationale de soccer professionnelle pour hommes de niveau 1 du Canada. Elle offre une plateforme nationale pour les joueurs canadiens afin de concurrencer au plus haut niveau à domicile et d'obtenir une exposition sur la scène internationale, ce qui contribue à la croissance à long terme du soccer canadien au pays et à l'international. Dans le cadre du portefeuille de l'agence Canadian Soccer Media & Entertainment, qui inclut aussi Premières Ligues de soccer du Canada (PLSC), la CLP offre des matchs de soccer professionnel de haut calibre dans les communautés d'un océan à l'autre et participe aux compétitions sanctionnées par la Concacaf et la FIFA.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal dirigé par des personnes et propulsé par la technologie, qui compte plus de 400 succursales à l'échelle nationale et qui sert plus de 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est axé sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 850 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à walmartcanada.ca et sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada - Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Walmart Canada

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez joindre : Laura Armstrong, vice-présidente, communications et intégration des affaires, Canadian Soccer Media & Entertainment : [email protected]; Paulo Senra, chef des communications et du contenu, Canada Soccer : [email protected]; Stephanie Fusco, chef principale, communications, Walmart Canada : [email protected]