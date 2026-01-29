Centric Brands élargit son partenariat avec le groupe KnitWell pour amener Lane Bryant à Walmart Canada

MISSISSAUGA, ON, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Les clients de tailles plus au Canada peuvent maintenant magasiner l'assortiment de vêtements pour femmes tendance de Lane Bryant, exclusivement chez Walmart. Cela marque la première expansion importante du commerce de détail de Lane Bryant au Canada.

Centric Brands élargit son partenariat avec le groupe KnitWell pour amener Lane Bryant à Walmart Canada (Groupe CNW/Walmart Canada)

La collection Lane Bryant de Walmart Canada offre des tailles allant de 1X à 4X en succursale et en ligne, avec des modèles sélectionnés disponibles en 5X et 6X (en ligne seulement). Les Canadiens peuvent magasiner cette collection en ligne sur Walmart.ca aujourd'hui et dans 320 succursales à travers le pays à partir du 1er février, avec de nouveaux modèles qui seront ajoutés régulièrement.

Fondée il y a plus de 120 ans par Lena Himmelstein Bryant Malsin, Lane Bryant est établie sur la conviction que les femmes de toutes les tailles méritent des vêtements conçus spécifiquement pour elles, créant des modèles qui sont axés sur l'ajustement, le confort et la confiance. Aujourd'hui, Lane Bryant est devenue une marque de taille plus aimée, qui a gagné la confiance de générations de femmes de taille plus.

Ce lancement souligne l'accent mis par Walmart Canada sur l'élargissement du choix et l'amélioration de l'ajustement dans son offre inclusive des tailles, donnant aux acheteurs canadiens un plus grand accès à des vêtements conçus avec soin aux bas prix de tous les jours de Walmart.

« Nous savons que le consommateur canadien cherche plus de choix dans la mode en taille plus », a déclaré Mary Castilow, présidente de la marque Lane Bryant. « Lane Bryant est le leader du marché aux États-Unis depuis des décennies, et cette collaboration avec Walmart Canada représente une occasion intéressante de prolonger ce leadership en offrant aux femmes canadiennes des vêtements abordables et élégants, conçus spécifiquement pour elles. »

« Le lancement de Lane Bryant chez Walmart Canada nous aide à offrir à nos clients des options de vêtements de taille plus élégantes et mieux ajustées qu'ils demandent », a déclaré Molly Dobson, vice-présidente de la mode de Walmart Canada. « Nous sommes ravis d'apporter cette marque bien-aimée à Walmart Canada. Notre nouvelle offre Lane Bryant nous aide à combler un écart sur le marché et renforce notre rôle de détaillant sur lequel les femmes peuvent compter pour des options élégantes et tendance à des prix abordables. »

Lane Bryant arrive chez Walmart Canada grâce à une collaboration de Walmart avec Centric Brands LLC. Centric Brands travaille avec le groupe KnitWell qui a conclu une entente de licence stratégique pour amener Lane Bryant, la marque de mode de taille plus leader aux États-Unis, à Walmart Canada.

« Lane Bryant est une marque qui résonne profondément auprès des consommateurs », a déclaré Brent Unger, président de la division style de vie de Centric Brands. « Nous sommes fiers de nous associer à KnitWell pour amener Lane Bryant à Walmart Canada, qui deviendra la destination de choix pour les vêtements de tailles plus pour les clients canadiens. Ce lancement reflète notre engagement à offrir des solutions inclusives et à la mode à grande échelle. »

L'assortiment de Lane Bryant de Walmart Canada, y compris les hauts et les chemisiers, le denim, les robes, les vêtements de sport et les articles de base de la garde-robe, met en vedette des modèles tendance à porter conçus en tenant compte de l'ajustement et du confort, le tout aux bas prix de tous les jours.

À propos de Centric Brands LLC

Centric Brands LLC est un collectif de marques de style de vie leader mondial qui a une expertise inégalée en conception de produits, en développement et en approvisionnement en magasin, en commerce numérique, en marketing et en développement de marque. Centric conçoit, s'approvisionne, commercialise et vend des produits de haute qualité dans les catégories des vêtements, des accessoires, des produits de beauté et de divertissement pour enfants, hommes et femmes. Le portefeuille de la Compagnie comprend les licences pour plus de 100 marques emblématiques, y compris Calvin KleinMD, Tommy HilfigerMD, NauticaMD et Under ArmourMD dans la catégorie des enfants ; BuffaloMD, Hervé LégerMD, IZODMD et Joe's JeansMD dans la catégorie des vêtements pour hommes et pour femmes. Vous pouvez trouver All SaintsMD, CoachMD, FryeMD, HunterMD, Kate SpadeMD, Michael KorsMD et VinceMD dans la catégorie des accessoires ; et dans la catégorie des sports et du divertissement, DisneyMD, Game 7MD, MarvelMD, MessiMD, NickelodeonMD et Warner BrothersMD, parmi beaucoup d'autres. La Compagnie est aussi propriétaire et exploitante de AvirexMD, FiorelliMD, HudsonMD, Robert GrahamMD et Taste BeautyMD et exploite les marques en coentreprise, Favorite Daughter, Jennifer Fisher et Preston Lane. Les produits de la Compagnie sont vendus chez les principaux détaillants des marchés de masse, dans les grands magasins spécialisés et les grands magasins et en ligne. La Compagnie a son siège social à New York, des bureaux américains à Los Angeles et Greensboro et des bureaux internationaux en Asie, en Europe, à Montréal et à Toronto. Les efforts d'impact social des marques de Centric sont axés autour de notre engagement à servir et améliorer les communautés où nous vivons et faisons des affaires. Grâce à notre bénévolat et à nos contributions collectives, nous sommes dévoués à avoir un impact durable sur le monde qui nous entoure. Pour plus de renseignements sur les marques Centric, veuillez visiter www.centricbrands.com.

À propos de Lane Bryant

Fondée en 1904, Lane Bryant est la première marque de mode de taille plus aux États-Unis, qui se consacre à permettre aux femmes de paraître et de se sentir à leur meilleur. Grâce à un héritage d'inclusion et de style, Lane Bryant offre des solutions abordables et à la mode conçues pour flatter chaque silhouette. Pour plus de renseignements, visitez https://www.lanebryant.com.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal dirigé par des personnes et propulsé par la technologie, qui compte plus de 400 succursales à l'échelle nationale et qui sert plus de 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est axé sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 850 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à walmartcanada.ca et sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada - Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Walmart Canada

Renseignements : [email protected]