Walmart Canada annonce sa liste des jouets populaires 2025 pour donner vie à la magie des Fêtes

Une liste soigneusement préparée de jouets essentiels qui favorisent la créativité, le jeu et l'imagination, avec certains articles offerts exclusivement chez Walmart Canada

Près de la moitié des jouets populaires de cette année sont offerts exclusivement chez Walmart Canada.

Tous les jouets populaires vendus chez Walmart Canada seront en chute de prix durant la période des Fêtes.

Dans le cadre du mouvement Mardi je donne, pour chaque jouet vendu le 2 décembre, Walmart Canada remettra 1 $* aux fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada par l'intermédiaire du Children's Miracle Network.

MISSISSAUGA, ON, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Walmart Canada aide les Canadiens à amorcer la période des Fêtes avec sa très attendue liste des jouets populaires de 2025. Des ensembles de constructions aux poupées, en passant par les jeux interactifs et les jeux en famille, la sélection de cette année rassemble les meilleurs cadeaux pour les enfants de tous les âges. En tant que boutique de jouets no 1 au Canada**, Walmart offre des centaines de jouets en magasin et en ligne, dont de nombreuses trouvailles offertes seulement chez Walmart Canada.

Pour aider les Canadiens à célébrer en tirant le maximum de leur budget des Fêtes, les jouets figurant sur la liste 2025 de Walmart Canada offrent tous un bon rapport qualité-prix, et bon nombre d'entre eux coûtent même moins de 50 $. La sélection de cette année comprend des jouets incroyables comme l'ensemble de construction Petit bouquet ensoleillé Botanicals de LEGOMD, la poupée ily de Disney inspirée par Elsa (offerte seulement chez Walmart), la boule hamster interactive Bitzee et la table d'activités et chevalet Fisher-Price. Grâce à des marques populaires comme LEGOMD, Disney, Fisher-Price et Build-A-Bear, entre autres, Walmart Canada aide les familles à trouver les cadeaux parfaits au prix parfait plus facilement que jamais.

« En tant que mère, j'adore regarder mes enfants déballer le cadeau qu'ils espéraient avoir. C'est ce qui pousse chaque année notre équipe à trouver les jouets demandés par les enfants, ceux dont ils parlent et rêvent, affirme Hilary Wingate, directrice principale du rayon des jouets chez Walmart Canada. La liste des jouets populaires de cette année regorge de trouvailles amusantes et créatives à bon prix, dont certaines ne sont offertes que chez Walmart. Nous sommes fiers de faire du magasinage des Fêtes une expérience plus simple et plus joyeuse pour les familles canadiennes. »

Jouets populaires offerts « seulement chez Walmart »

Jouets 2025 populaires pour les enfants de 2 à 4 ans

Jouets 2025 populaires pour les enfants de 5 à 7 ans

Jouets 2025 populaires pour les enfants de 8 ans et plus

Magasinage des Fêtes simplifié

Qu'ils magasinent sur place ou en ligne à Walmart.ca, les clients peuvent profiter de la livraison gratuite et rapide sur les commandes de plus de 35 $*** et trouver encore plus d'idées de cadeaux dans le Livret des jouets numérique de Walmart.

Redonnez grâce à l'initiative Créez des p'tits miracles

Dans le cadre du mouvement Mardi je donne (2 décembre 2025), Walmart Canada remettra 1 $ au réseau Children's Miracle Network pour chaque jouet vendu en magasin et à Walmart.ca, jusqu'à concurrence de 200 000 $. Les clients peuvent aussi faire un don à la caisse ou en ligne. Ensemble, les Canadiens peuvent faire de cette période un moment magique pour les familles.

* Don maximal de 200 000 $ pour les ventes du 2 décembre 2025.

** Source : Étude de marché de Circana, S. A. R. L., pour l'industrie du jouet au Canada, à l'exception des détaillants d'articles de seconde de main et des jeux vidéo.

*** Minimum de 35 $ avant les taxes et les frais. Des frais s'appliquent pour les commandes à cueillette ou livraison express avec créneau horaire. Précisions à Walmart.ca.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal mené par les associés et propulsé par la technologie qui compte plus de 400 succursales à l'échelle nationale servant plus de 1,5 million de clients par jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 850 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Des renseignements supplémentaires se trouvent à walmartcanada.ca et sur les pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn de Walmart Canada.

